El folclorista Pancho del Sur salió en defensa de Felipe Camiroaga luego de los polémicos dichos de Karol Lucero, quien lo criticó duramente, asegurando que si el fallecido animador estuviera vivo estaría "funadísimo" por sus acciones detrás de cámaras. Pancho del Sur, quien trabajó con Camiroaga, lo describió como una buena persona, no soberbio, y lamentó que Lucero haya cuestionado su memoria. A pesar de que Lucero se retractó, sus comentarios siguen generando controversia.

Durante varios años el folclorista Francisco Gatica, más conocido por su nombre artístico Pancho del Sur, trabajó con el animador de televisión Felipe Camiroaga, haciendo los guiones para su personaje “Washington”.

A raíz de esta relación laboral, el folclorista entabló una longeva amistad con el fallecido comunicador, razón por la que ahora salió en su defensa tras los polémicos dichos de Karol Lucero.

Pese a que el ex Mucho Gusto se retractó de sus palabras, sus aseveraciones de que el si el recordado animador estuviera vivo estaría “funadísimo” por sus acciones detrás de pantalla, siguen causando repercusiones.

Esto pues, en una reciente participación del folclorista en “Como estamos hoy” de Tevex, Pancho del Sur aprovechó de enviarle un mensaje a Lucero.

“(Fue) Buena persona, no era soberbio. Se lo digo a Karol ‘Dance’, nunca fue soberbio“, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Consideré innecesario hablar de alguien que no está. (Decir) que era soberbio, no compadre, (Felipe) era un gallo, ya no existen gallos como él en este medio televisivo”.

“Cuando vi eso del Karol lo encontré raro. O llamando la atención o no sé, pero (Felipe era) ‘infunable"”, cerró.

¿Qué dijo Karol Lucero sobre Felipe Camiroaga?

Karol Lucero lanzó duras críticas hacia el fallecido presentador Felipe Camiroaga durante su programa ¿Qué pasó el fin de semana?, en medio de una conversación con los panelistas sobre el manejo del ego.

“Sabes quién era un hueón muy egocéntrico, y que, bueno, cuando mueren se les perdona todo, pero Camiroaga era un hueón súper egocéntrico, que se creía minazo” (sic), señaló Lucero.

A pesar de admitir su admiración por el popular animador, afirmó que “Felipe Camiroaga, vivo, estaría funadísimo por miles de cosas”.

Lejos de retractarse, Lucero profundizó en sus comentarios. “Negaba a sus parejas, andaba en miles de cosas que, a los que estamos vivos, nos harían bolsa. Era de un humor parecido al de Don Francisco, le gustaba burlarse de los demás”, afirmó.

El exanimador también recordó algunos personajes que Camiroaga interpretó en televisión. “Hacía un personaje que se llamaba el Washington, en donde se sacaba dientes. Entonces hoy en día muchas personas dirían que se está burlando de la gente más pobre”, dijo.

Finalmente, Lucero a otro personaje del animador, el que calificó como su “alter ego”.

“El alter ego de Camiroaga era Luciano Bello, y las personas que lo conocen dicen que ese era el verdadero Camiroaga. Cuando alguien fallece, todo eso se olvida”, concluyó.