A los 70 años falleció Tito Jackson, cantante y guitarrista, hermano de Michael Jackson y miembro fundador de los Jackson 5, según informaron sus hijos a través de Instagram. Reconocido como miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson es recordado por su papel en la icónica banda de los 70, los Jackson 5, junto a Jackie, Jermaine, Randy, Marlon y el difunto Michael Jackson. Tras el éxito de éxitos como "ABC" e "I Want You Back", el grupo se consolidó en la industria musical. Tras la salida de Michael, Tito continuó su carrera como solista y más tarde se unió a sus hermanos en giras bajo el nombre de The Jacksons.

A los 70 años murió el cantante y guitarrista, Tito Jackson, hermano del “Rey del Pop”, Michael Jackson, y miembro fundador de los “Jackson 5”.

Así lo informaron sus hijos Taj, Taryll y Tj, durante la mañana de este lunes, a través de su cuenta de Instagram, 3T, señala el The New York Times.

“Con el corazón apesadumbrado, anunciamos que nuestro querido padre, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre fue un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar”, señala la publicación de los hijos del artista.

El post agrega que “Algunos de ustedes lo conocerán como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, otros como “Coach Tito” o “Poppa T.” Sin embargo, será extrañado profundamente. Para nosotros, siempre será “Tiempo de Tito”. Por favor, recuerden hacer lo que nuestro padre siempre predicó: “Ámense los unos a los otros.” Te amamos, Papá”.

Tito Jackson y los ‘Jackson 5’

Los ‘Jackson 5’, conformada por Jackie, Jermaine, Randy, Marlon, Michael y Tito Jackson, se convirtió en una icónica banda de los 70′, con éxitos como ABC, Blame It on the Boogie, I Want You Back y I’ll Be There.

En un inicio se llamaron los Jackson Brothers, hasta que una persona sugirió a su padre en una boga que Jackson 5 sería un mejor nombre. Y así quedó.

Pronto lograron éxito y se convirtieron en recurrentes de programas de televisión, junto a Cher y Diana Ross, agrega el The New York Times.

En 1997, los Jackson 5 ingresaron al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Luego que Michael Jackson se separara del grupo, Tito Jackson siguió trabajando en su carrera como solista y eventualmente haciendo giras junto a sus otros hermanos, pero ahora bajo el nombre de The Jacksons.