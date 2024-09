El destacado cantante mexicano, Pepe Aguilar, reconoció que él pagó la boda de su hija Ángela, con el también intérprete, Nodal, en medio de cuestionamientos a la relación.

Las críticas comenzaron luego que Nodal terminara su relación con la cantante Cazzu, con quien tiene una hija. La relación con Aguilar comenzó poco menos de un mes después de que esto ocurriera.

La hija de Pepe Aguilar también se llenó de críticas, ya que poco tiempo antes se refería a Nodal con Cazzu, como una “fanática” de la relación.

No pasó mucho tiempo de que se confirmara que estaban juntos, que Nodal y Ángela se casaron en secreto, sin embargo, no lograron escapar de las cámaras de los paparazzi y la ceremonia salió a la luz, por lo que no les quedó más que confirmarlo en sus propias redes sociales con imágenes que publicaron.

Pepe Aguilar: “Me chingué”

Pepe Aguilar, entrevista con Los 40 Colombia, se le consultó si él fue quien pagó el matrimonio, esto, porque en México se mantiene (en algunas ocasiones) la tradición de que la familia de la novia paga la recepción y la fiesta del matrimonio, mientras que los anillos, el vestido de novia y luna de miel va por parte de la familia del novio.

En respuesta, Pepe dijo que “Es que no te queda de otra (…) no quería, he (bromeó)”.

“Pues sí, me chingué (…) pero claro que sí, absolutamente”, agregó Aguilar, quien, continuando con las bromas, señaló que “y qué crees, mi yerno no me dijo ‘oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”.

Pese a lo anterior, Aguilar defendió a su yerno y manifestó que no es tacaño.