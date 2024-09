Este fin de semana se conoció el fallecimiento del actor de la serie Dawson’s Creek, Obi Ndefo, a los 51 años.

Ndefo interpretó por 10 capítulos al personaje de Bodie Wells, novio de Bessie Potter (Nina Repeta), hermana del personaje de Katie Holmes.

Fue la hermana del actor quien compartió la noticia del fallecimiento del actor durante la jornada del sábado, a través de una fotografía donde aparecen juntos y con un mensaje donde aseguraba que tenía el corazón roto por la pérdida, pero que “él finalmente está en paz”.

Ndefo desarrolló su carrera principalmente en programas de televisión, participando en series como Stargate SG-1, Viaje a las estrellas: Voyager, NYPD: Blue, entre otras.

De momento no se ha conocido la causa del fallecimiento del actor, sin embargo, se sabe que en 2019 perdió las dos piernas tras ser atropellado por un vehículo mientras realizaba compras.

Según La Vanguardia, en esa oportunidad compartió a Los Angeles Time que “¿Cómo sabes cómo manejarías esto? Y de todos modos, ¿cuál es la alternativa? Es tan horrendo lo que me pasó, ¿por qué debería agravarlo sintiéndome mal por ello? No tengo otra opción. Por eso siento una especie de rigor y pienso: ‘Bueno, me han cortado las piernas. No sé cómo hacer esto, pero sé cómo hacer esto otro”.

Tras confirmarse la muerte del Nfedo, Mary-Margaret Humes, quien interpretaba a la madre de Dawson, recordó al actor y publicó un sentido mensaje, acompañado con un video de las grabaciones de la serie, donde aparecía el actor.

“Estas palabras no son fáciles de decir. Me cuesta aceptar que nos has dejado, mi querido amigo. Siempre fuiste y siempre serás una luz brillante. Qué ejemplo de amor puro y tenacidad diste al enfrentar los desafíos de la vida recientemente. Atesoraré todos nuestros mensajes de amor y apoyo mutuo de los últimos años. Descansa en paz, dulce guerrero”, dijo en Instagram.