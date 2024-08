Durante el inicio de los 2000, la actriz mexicana Sabine Moussier se hizo conocida por ser la recurrente villana de todas las historias que interpretaba. El profundo azul de sus ojos o su actitud infame, la hacían la “mala” por excelencia.

Así fue que en la recordada teleserie La madrastra interpretó a Fabiola Morán y a Eva Santoro en Amar Sin Límites. Y aunque en 2023 regresó a las producciones de la mano de la versión mexicana de Perdona Nuestros Pecados en el papel de Ángela Bulnes (Paola Volpato en la versión Chilena), ahora brilla en el reality “La Casa de los Famosos”.

Fue de hecho, en este formato, que la actriz se sinceró sobre su tormentoso matrimonio con el chileno Jorge Peralta, a quien tuvo que sacar de la cárcel por miedo al estigma contra sus hijos en común, pues resultó ser un estafador.

“Mi exesposo era super celoso”, comenzó diciendo sobre el supuesto empresario chileno. “Yo vivía en Cuernavaca, no podía tomar clases de ejercicio porque me veían los hombres”, agregó sobre las restricciones que le ponía el padre de sus hijos.

“Tenía que estar vestida hasta acá (el cuello) tapado. Ya después me dejó abrir un poco la camisita”, confesó. Sumado a ello, Sabine recordó que incluso tuvo que ingresar a un gimnasio exclusivo de mujeres, pero esto tampoco detuvo los celos de su exmarido.

“Una vez me salí de mi casa a media noche, pero yo no era muy brava en ese entonces, pero ya empezaba a no dejarme”, relató.

La actriz contó que alcanzó a estar casada cuatro años con el chileno, sin embargo, solo tuvieron dos de convivencia. Sobre la demora en el divorcio, dijo que se debió a que Peralta no quería dárselo, por lo que accedió cuando el padre de supuesto empresario se lo autorizó a su hijo.

La relación de Sabine Moussier con su exesposo chileno

La historia de la actriz mexicana con el supuesto empresario chileno se remonta al 2002, fecha en que contrajeron matrimonio luego de iniciar una relación después conocerse por amigos en común.

Según detalla Infobae, la pareja tuvo dos hijos, Camila (2003) y Paulo (2006).

No obstante, la relación siempre tuvo episodios de engaño. Tal fue el momento en que Sabine Moussier descubrió que lejos de ser un empresario acaudalado, Jorge Peralta tenía serios problemas económicos.

Fue a partir de esto que el chileno fue puesto en prisión, pues fue acusado de fraude y malas prácticas, lo que involucró a amigos, inversores y a su propia esposa, detalla el mencionado medio.

Luego de separarse, Peralta comenzó una relación con otra reconocida actriz mexicana, Sherlyn González (Fuego en la Sangre), quien más tarde lo demandó por un fraude de nada menos que 2.6 millones de pesos mexicanos, es decir, algo así como 120 millones de pesos chilenos.

Al enfrentarse a este conflicto legal, el empresario chileno corría riesgo de ser encarcelado, lo que impactaría en la vida de sus hijos, pues a juicio de la actriz mexicana, iban a ser estigmatizados, razón por la que ella decidió pagar la deuda.

De esta manera, vendió un terreno y una camioneta para saldar el dinero que debía a Sherlyn y así esta retirara el recurso legal en su contra.

Sobre su decisión, Sabine contó en el programa “Secretos de Villanas” que: “Lo saqué (de la cárcel) porque tengo dos hijos y porque soy una persona pública, no podía permitir que nadie les dijera nada en la escuela, yo quería que ellos pudieran ver siempre a los ojos y de frente a quien fuera”.

No obstante, Jorge Peralta actualmente no tendría relación alguna con sus hijos y exesposa, e incluso ya no viviría en México, y su paradero sería desconocido.