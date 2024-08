Roberto Farías regresa a las teleseries en el remake de El Señor de la Querencia, interpretando a Buenaventura Moreno, papel que originalmente fue de Álvaro Espinoza. En una entrevista con Fotech, el actor de 55 años se mostró indiferente ante las comparaciones entre ambas versiones, destacando que no le afectan ni los elogios ni las críticas en redes sociales. Además, admitió no haber visto la versión anterior de TVN y consideró que las reversiones buscan modernizar las historias. Por otro lado, Mega tendría planificados remakes de Amores de Mercado y Los 30.

Roberto Farías volvió a las teleseries en el remake de El Señor de la Querencia, en el cual interpreta a Buenaventura Moreno, quien en la versión original había sido personificado por Álvaro Espinoza.

Farías dio una extensa entrevista al portal Fotech, en la cual se refirió a su trabajo en la ficción de Mega.

En este sentido, el actor de 55 años aseguró no estar pendiente de las comparaciones entre las dos producciones.



“En realidad, no he sentido nada con respecto a las comparaciones, porque creo que eso que nos tiren a nosotros los actores a competir entre nosotros para ver quién lo hace mejor o peor, creo que no es bueno. Creo que habrá personas que se hacen cargo y otras que no. En ese sentido, las redes sociales también ocupan ese lugar”, expuso.

“(No estoy) Ni para los buenos comentarios ni para los malos, creo que las redes sociales, así como pueden vanagloriarte o levantar tu ego, también te pueden hundir y pueden ser tu verdugo”, agregó.

Roberto Farías por comparanciones en El Señor de la Querencia

Encuentro que el actor que interpreta a Buenaventura está súper infravalorado. Merece tener algún protagónico en algún momento. Es un actorazo. Aguante Roberto Farías. #ElSeñorDeLaQuerencia pic.twitter.com/JG0tSe8rDR — Valentina (@valentina_psi) July 18, 2024

Asimismo, Roberto Farías aseveró que no vio la versión que TVN exhibió durante 2008, en su horario nocturno.

“Entonces, ni para bien ni para mal, no me hago cargo de eso. Más allá, creo que las reversiones corresponden a la modernización de las cosas. Cada actor o actriz tiene su corazón y un alma distinto, a uno le dan un texto y cada uno tiene una manera distinto de hacerlo”, señaló.

“No somos industria para entrar en comparación. Ni siquiera vi la versión anterior para saber cómo lo hizo el actor que encarnaba a Buenaventura antes. Lo debe haber hecho muy bien”, concluyó.

Hay que señalar que Mega tendría en carpeta dos remakes más de teleseries de TVN. Se trata de Amores de Mercado y Los 30.