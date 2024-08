El destacado actor nacional, productor y director de teatro, Felipe Armas, reveló el fallecimiento de su esposa Claudia, quien fue diagnosticada con cáncer en 2016.

Así lo señaló en el programa “Todo va a estar bien”, de Vía X, en conversación con el periodista Eduardo de la Iglesia.

La entrevista comenzó con el actor relatando que estuvo cinco días sin luz tras el fuerte temporal que afectó a la zona centro del país y que aún tiene a siete mil clientes sin electricidad en la región Metropolitana.

“Me bañaba en casa de vecinos (…) tengo que darle un saludo a Rodolfo y su mejor, porque me trataron muy…, porque me sentía solo, me entiendes, porque estoy solo, tú sabes, enviudé”, dijo el actor.

Así, Felipe confirmó el fallecimiento de su esposa Claudia Fiedler a los 46 años. “Para mí fue un infierno”, relató Armas por la muerte de su esposa, con quien estuvo 25 años.

Según relató el director de teatro, a su esposa Claudia le diagnosticaron cáncer etapa 4 en 2016, sin embargo, añadió Armas, “ella estuvo cinco años muy feliz, lo pasó muy bien, construimos la casa, los perritos y la cosa”.

“Pero un día avanzó como un tsunami, era un tsunami, yo la noté. Un día se sentó en la escalera y me dijo ‘no quiero luchar más"”, continuó diciendo el invitado a la entrevista.

Felipe Armas y fallecimiento de su esposa

El actor Felipe Armas añadió que un día le dio un derrame pleural, una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica, por lo que la llevó a la Clínica Dávila.

“Estaba furiosa con el doctor, porque el doctor no le dijo que le iba a dejar unos drenajes”, manifestó Felipe.

Durante su relato, agregó que cuando le preguntó al médico cuándo se podría llevar a su esposa a la casa, el profesional le respondió “no te las vas a llevar, a ella le quedan entre cinco y seis días. Me senté en una escalera en la clínica (…) y sentí que se me iba la vida”.

“Estuve 25 casados, 25 años en que nunca nos dormimos peleados, jamás (…) la mujer más inteligente que yo he conocido y más noble”, dijo Felipe.

El entrevistador le consultó cómo se avanza tras enviudar a su edad (66 años), el actor relató “se avanza entre las llamas del infierno, todo te duele, todo te quema”.