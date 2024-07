En una reciente entrevista, el actor Armie Hammer abordó por primera vez las acusaciones de canibalismo que sacudieron su carrera y buscó aclarar las controversias que han afectado su vida personal y profesional.

Después de que la estrella de “Call me by your name” fuera acusado de violencia y abuso sexual por parte de exparejas, además de sus tendencias de canibalismo, el actor decidió pronunciarse sobre ello en una extensa entrevista.

Tras aparecer en el programa Piers Morgan Uncensored, se refirió a todas las denuncias que significaron el fin de su carrera en Hollywood.

En la conversación, aseguró que todas las relaciones que tuvo fueron consensuadas y que los mensajes que se encontraron en su celular “fueron parte del juego”.

Muchas de ellas afirmaron sus “fantasías caníbales y sadomasoquistas”. Hammer declaró: “¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? Tienes que haber comido a alguien”.

Asimismo, el actor calificó como “fantasía divertida” el enviar mensajes a sus víctimas como: “‘Te deseo tan completamente’ y ‘Te deseo tan totalmente’ que es casi como ‘Quiero comerte"”; sin embargo, ratificó en que todo tenía que ver con un juego de ambas partes.

El artista también se refirió a Paige Lorenze, quien dijo que el actor la había marcado con un cuchillo:

“No diría que es una marca. No… Había una situación de la que hablamos de antemano, que habíamos discutido, en la que, ya sabes, básicamente tomaría una punta pequeña y simplemente trazaría la letra ‘A’. Como la punta de un cuchillo pequeño… Quiero decir, ni siquiera había sangre en la situación. Era más como un rasguño. Es algo así como cuando las parejas se tatúan sus propias iniciales. No le dejé una marca permanente. Te garantizo que fue algo pequeño“, aseguró.

Acusaciones de infidelidad y violación contra Armie Hammer

Una de las mujeres que lo denunció fue Effie Angelova. El romance que Armie Hammer tuvo con esta mujer se dio cuando él estaba casado con su ahora exesposa Elizabeth Chambers (se divorciaron en 2023). “Tuvimos una relación muy intensa”, contó.

“Cualquiera de las conversaciones que mantuvimos [con Angelova] dentro de esa relación, cuando las sacas de ese contexto y las pones a plena luz del día, no se ven tan bien”, señaló.

Hace tres años, Angelova lo acusó de violarla “violentamente” y abusar de ella “mental, emocional y sexualmente” durante 2017. Más mujeres se sumaron, pero la Fiscalía del Condado de Los Ángeles confirmó que el actor no sería acusado de agresión sexual.

Sobre otra acusación, la de Courtney Vucekovich, dijo: “No estoy de acuerdo con la naturaleza de nuestra relación y con cómo ella la describió. Lo que sí puedo decir es que dejé a gente que estaba herida y molesta. Ninguna de esas personas se sintió herida o molesta porque yo traspasé límites sexuales que no estaban interesados en explorar o probar”, agregó Armie Hammer.

El actor admitió haber engañado a su exesposa, madre de sus hijos, con varias mujeres. “Fui fiel durante mucho tiempo, específicamente durante los primeros siete años”.

Al preguntarle con cuántas mujeres estuvo, respondió: “Probablemente, más de las que una persona promedio podría tener. No diría muchos cientos. No, ya sabes, diría suficientes”, cerró.