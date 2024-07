Los cantantes Yuri y Cristian Castro acaban de terminar su gira “Unidos en el Escenario Tour”, con la que recorrieron varias ciudades de México.

El tour había comenzado el 21 de febrero de este año, y finalizó este 29 de junio en Torreón, Coahuila, según detalla Telemundo.

Tras terminar el proyecto conjunto, Yuri brindó una serie de llamativas declaraciones, las cuales fueron recogidas por el programa “Chismorreo”, del Canal 6 de México.

Yuri niega ser amiga de Cristian Castro

“Cristian y yo no somos amigos”, afirmó la voz de “Dame un beso“. “Somos compañeros de trabajo. ¿Tú me dices amigos? Mijares, Pandora. Cristian y yo somos compañeros de trabajo, pero amigos…“, enfatizó la artista.

La cantante, sin embargo, destacó algunas virtudes del músico, las cuales pudo apreciar este tiempo trabajando juntos: “Es muy respetuoso, él nunca me faltó el respeto, siempre se cuadró”.

A ello, Yuri agregó que considera a Castro una persona muy seria y reservada, en cambio, “a mí me encanta el desorden. La gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como ellos”, subrayó Yuri.

Sobre el vínculo entre ambos, la intérprete explicó que se había dado cuenta de que con Cristian eran muy diferentes: “Yo soy muy disciplinada, me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar; no a todos los artistas les gusta ser disciplinados y eso a mí me pone de malas“.

“No vocaliza, no le gusta mucho, ahora empezó a hacerlo. Me hubiera gustado que hubiéramos seguido haciendo más cosas pero bueno, vuelvo a repetir, las cosas pasan por algo. Cris decidió que no“, enfatizó.

En la gira, dijo, “Hubo momentos de tensión. No de conflicto, ojo. Tensión, porque somos dos mentalidades diferentes”. La mexicana añadió que si en dos o tres meses “él quisiera retomar, no hay vuelta atrás”.

▶️ "Somos compañeros de trabajo": Yuri niega tener una amistad con Cristian Castro; habla sobre el término de la gira en conjunto. 📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/2rrgdeXkcE — @telediario (@telediario) July 1, 2024