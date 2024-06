La industria del entretenimiento en Estados Unidos tiene millones historias que contar, además de las producciones que realizan, pero una que poco es conoce es la que gira en torno al “Círculo de Costura de Hollywood“.

Se trata de una agrupación creada por actrices de la industria que se juntaban a disfrutar del momento en una amistad que podía ir un poco más allá.

Tan escandaloso como desconocido para la época, aquí se reunían las mujeres lesbianas o bisexuales de la época para simplemente estar tranquilas bajo una fachada que venía muy bien.

Todo ocurrió en la Edad de Oro del cine, donde este conjunto resultó un simple eufemismo para que mujeres pudieran reunir a sus amigas y amantes en el mismo lugar y bajo una extrema privacidad.

El Círculo de Costura de Hollywood

“Para los de afuera, la frase evoca imágenes pintorescas de solteronas con cuellos de encaje blanco en mecedoras, de tazas de té de porcelana, bordados y charlas de pueblo pequeño. Pero para un puñado de conocedores de la industria en los albores de la Edad de Oro del cine, The Sewing Circle (el círculo de la costura) era algo mucho más provocativo”.

Así describían Axel Madsen en su libro, del mismo nombre, al Círculo de la Costura de Hollywood, uno que se impuso entre 1910 y 1969, cuando ser lesbiana era prohibido en una industria donde el cine mudo aún era una innovación.

Tomaron ese nombre irónicamente, ya que en la época correspondería a mujeres extremadamente conservadoras que se juntaban a coser, sin embargo, la realidad es que esta excusa era sólo una pantalla.

Las casas que estas mujeres, servían como centro de reunión para una comunidad de lesbianas, bisexuales o quienes estaban de visita, que en el secretismo podían seducir o ser atraídas por el amor que en público era prohibido.

La mayoría llevó una vida paralela, con maridos y familias que las ayudaban a mantener una carrera de éxito en Hollywood, sin embargo, con los años salieron las historias a la luz, unas en las que incluso hay personalidades como Marilyn Monroe involucradas.

La creación se le atribuye a la alemana Marlene Dietrich, una actriz y cantante que es calificada como la novena mejor estrella femenina de todos los tiempos, según el American Film Institute.

Según consigna El Mundo, es ella quien acogió a esta comunidad de amigas, para que pudieran vivir su sexualidad en tranquilidad.

Aunque el nombre, “El círculo de la costura” se le atribuye a Alla Nazimova, una actriz, guionista y productora ruso-estadounidense protagonista en la época del cine mudo, consigna Vanitatis.

Las integrantes del club

Aunque era un club escondido, con los años se supo más del Círculo de la Costura de Hollywood, que tuvo miembros destacados en sus filas.

The New York Times reseñaba el libro The Girls de Diana McLellan, que cuenta parte de lo que ocurrió y quienes formaban parte de este privado círculo

Parte señalando, “Greta Garbo, la más reservada de todas las grandes estrellas, llamó a sus amores lésbicos “secretos apasionantes”. Marlene Dietrich, la bestia negra de Garbo y una extrovertida de clase mundial, llamó a un grupo de mujeres de Hollywood su Círculo de Costura”.

Ambas mantenían una enemistad que las llevó a incluso decir que no se conocían (habían trabajado juntas), sin embargo, ambas eran parte de este círculo y la enemistad vendría de una disputa por amantes, específicamente Salka Viertel y Mercedes de Acosta, aunque McLellan sugiere que es más bien porque tuvieron un romance que no terminó bien.

Otro miembro del círculo, que se daba cita en mansiones privadas o exclusivas cafeterías, era Joan Crawford, una mujer talentosa frente a la cámara, pero que era conocida por sus relaciones en Hollywood.

El Mundo señala que ella llegó a decir que “se había acostado con todas las estrellas de la Metro. Solo salvó a la perra Lassie”.

Incluso, asegura que tuvo un encuentro con Marilyn Monroe, quien visitó el círculo en alguna ocasión, cuya información salió a la luz pública con las notas de su psiquiatra.

También habrían estado en sus filas otras exponentes como Claudette Colbert, Barbara Stanwick o Abba Garner.

Las reglas del círculo de costura

Algo que caracterizaba a las miembros de este club como Greta Garbo, Marlene Dietrich y Joan Crawford era que su talento les permitía llegar al límite en Hollywood.

Estando en el top 10 de las mejores actrices de la historia, su talento les permitía vestir ropa masculina y vivir en la ambigüedad sexual, sin ser juzgadas, aunque siempre manteniendo una privacidad que era a prueba de todo.

Esto porque la discreción era la primera regla del Círculo de Costura de Hollywood, una que debían respetar para mantenerse en el club, pero también en la industria.

No podían tener actitudes poco femeninas fuera del club, sobre todo quienes lo tenían prohibido por contrato o estaban en sus “lavender marriage” o “matrimonios lila”, como se le denominaba a sus vínculos socialmente aceptados.

Un ejemplo de esto es Mercedes de Acosta, quien se casó en 1920 con el pintor gay, Abram Poole, mientras mantuvo una relación con Greta Garbo, la “Divina”, con quien vivió un apasionado romance que duró 30 años.

“Llevaba un jersey blanco y pantalón marinero azul oscuro. Cuando nos dimos la mano y me sonrió, sentí que era como si la hubiera conocido toda mi vida”, escribió en sus memorias, consignó La Vanguardia.

De esta forma, estas mujeres inteligentes, libres, talentosas y cultas, lograron mantener en la clandestinidad sus pasiones. En la actualidad, es un poco menos dificil, considerando que las actrices dejaron de ser mujeres escondidas y pasaron a ser mujeres referentes, como por ejemplo Kristen Stewart, Ellen Degeneres o Jodie Foster.