Hace casi un mes, Steffi Méndez, hija de Leo Méndez, se convirtió en madre por primera vez, esto luego de llevar su embarazo en privado por más de ocho meses.

Sobre esto fue consultado su padre en el último episodio de Podemos Hablar, donde reveló, entre otras cosas, que jamás imaginó llegar a ser abuelo.

“No, la verdad es que no. De muy joven -primero obviamente quería ser papá ya a los 16 años- siempre quise ser papá, es algo que yo siento en el alma, me gusta, amo ser, pero de ser abuelo, la verdad es que no”, contó en el programa.

Al respecto dijo: “Yo pensé que mi vida se iba a acabar en muy temprana edad por ciertas cosas que estaban pasando en mi vida desde muy joven, entonces no lo vi como que iba a ser algo real en mi vida”.

El artista chileno aprovechó también de contar cómo se enteró del embarazo de su hija: “Quedé impactado y si no recuerdo mal fui la primera persona que supo. Steffi me contó a mi primero y fue como raro“, reveló.

“Estaba ‘papá, papá’… Yo me estaba cambiando de ropa y viene como casi llorando, con nervio, ‘papá, papá’ y yo ‘¿pasó algo?’. Yo me empecé a asustar, ‘¿Qué pasa Steffi? Dime, cuéntame’. ‘Es que no sé, no sé cómo decírtelo’, ‘pero dime ¿Qué pasó?’. ‘Estoy embarazada"”, le confesó.

Y aunque Leo Méndez estaba feliz con la noticia, Steffi se sentía muy nerviosa, pues viajó a de Suecia a Chile sin saber que estaba embarazada.

“Ella estaba llorando de nervio, porque ella no sabía, fue en el viaje que estuvo en Chile y no sabía. Se vino a Chile sin saber que estaba embarazada, hasta que en la casa de una amiga se desmaya y la llevan a urgencia, entonces ella ahí le dicen, le dan la noticia“, contó el artista.

Tras ello, de acuerdo a Méndez, pese a los nervios, Steffi le contó a través de una llamada su pareja Dante, un músico sueco, que se iban a convertir en padres mientras ella seguía en Chile.