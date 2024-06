Bombo Fica, reapareció en público esta semana tras enfrentar un complejo estado de salud mientras se encontraba de gira por Europa, donde tuvo que ser operado de emergencia por problemas de presión arterial.

El comediante ya regresó a Chile y estuvo en el local Parrilla la Uruguaya, en la comuna de Ñuñoa, donde postearon una foto de su visita. Además, agendó shows en Chile para junio.

“Qué alegría verte bien querido amigo Bombo Fica. Muchas gracias por la visita. Mucho éxito en todo lo que venga”, escribió el dueño del restaurante.

El post además se llenó de mensajes de apoyo para el comediante: “qué alegría que todo salió bien”, “me alegro de su recuperación”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

¿Qué le pasó a Bombo Fica?

Recordemos que, a finales de mayo, Bombo Fica se encontraba en España cuando debió ser internado e intervenido de emergencia, después de una constante hemorragia nasal producto de problemas con su presión arterial.

El comediante tuvo que cancelar algunos de sus shows por Europa y permanecer algunos días en recuperación.

“Fue una cuestión rara (…) me destinaba a ir a Suecia a actuar y ese día antes de actuar empecé con un sangrado de nariz y se transformó en algo muy fuerte“, comentó días después en conversación con Radio Bío Bío, mientras todavía estaba internado.

“Tenía un par de arterias rotas en la parte en que se junta lo nasal con la garganta… ahora todo bien, esperando recuperarme”, añadió. “Si yo no me hubiera operado, no hubiera salido jamás”, dijo.