En un insólito y espeluznante incidente, la estrella de Gossip Girl y cantante de rock, Taylor Momsen, fue mordida por un murciélago mientras realizaba una presentación en Sevilla, España. Momsen, conocida por su papel como Jenny Humphrey en la popular serie de televisión, se encontraba en el escenario con su banda The Pretty Reckless, quienes estaban como teloneros de la legendaria banda AC/DC.

El incidente ocurrió durante un concierto en Sevilla, cuando la cantante de 30 años detuvo su actuación para preguntar a la audiencia qué era lo que estaban mirando con tanta insistencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que un murciélago se había aferrado a su muslo izquierdo. En un momento de pánico mezclado con humor, Momsen exclamó: “Hay un maldito murciélago volador en mi pierna ahora mismo, ¿alguien puede ayudarme por favor?”.

El personal del concierto rápidamente subió al escenario para asistirla, mientras Momsen emitía un agudo chillido al estilo de un murciélago en el micrófono, para luego reírse del inesperado suceso. El video del incidente no tardó en viralizarse, y numerosos fans elogiaron la calma y el sentido del humor de la cantante ante una situación tan surrealista.

Comparación con Ozzy Osbourne

El incidente inevitablemente trajo a la memoria de muchos el infame episodio protagonizado por Ozzy Osbourne, quien en 1982 mordió la cabeza de un murciélago durante un concierto. Algunos usuarios en redes sociales no tardaron en hacer la comparación, con uno de ellos escribiendo: “Eso fue solo la manera de Ozzy de pasar el legado. Has sido elegida como la princesa de la oscuridad”. Otro comentario decía: “¿Dónde está Ozzy Osbourne cuando lo necesitas?”, mientras que un tercer fanático afirmaba: “Ozzy está orgulloso”.

Según consignó el medio británico The Sun, posteriormente, Momsen fue vista en el hospital, donde se le administraron las primeras dosis de una serie de vacunas contra la rabia, necesarias tras la mordida del murciélago. En sus redes sociales, la cantante comentó sobre el incidente:

“Entonces…MOMENTO ROCK AND ROLL… en Sevilla el miércoles, durante la canción “Witches Burn”, un murciélago voló hacia mí y se aferró a mi pierna. En el momento estaba actuando y no tenía idea hasta que la increíble multitud no dejaba de gritar y señalar… era lindo, pero sí, me mordió. Así que vacunas contra la rabia por las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó #batgirl después de verlo en las noticias locales esa mañana”.

Momsen también aseguró a sus seguidores que el murciélago estaba “bien” tras ser removido de su pierna, y bromeó diciendo: “Va a ser mi nuevo amigo”. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió varias actualizaciones, incluyendo una imagen junto a un cartel de “No Murciélagos” en el backstage del tour de AC/DC, pocos días después del incidente.

Natasha Bedingfield, también cantante, comentó en el post de Momsen preguntando si la mordida le había dolido, a lo que Momsen respondió: “¿La mordida? No. ¿Las vacunas? SÍ.”

El extraño incidente no detuvo a The Pretty Reckless, quienes continuarán apoyando a AC/DC en la etapa del tour por el Reino Unido este verano, marcando su primera presentación en tierras británicas en ocho años.