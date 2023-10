Vera Wang, reconocida diseñadora de moda estadounidense y ex editora de Vogue de 74 años, sorprende a sus seguidores con su cuerpo tonificado y también, con fotografías disfrutando de comida rápida. No se priva de pedidos de McDonald’s, las donas o el vodka.

En la cultura popular, los vestidos de novia Wang son referenciados en múltiples producciones, como “Sex and the City”, “Gossip Girl”, “The West Wing”, “How to Get Away with Murder” y muchos más, junto con cameos.

Sobre el paso de los años, es la misma Vera Wang quien reconoce que tiene ‘miedo’ a envejecer y es por eso, que hace tres años compartió su secreto de la ‘eterna juventud’: trabajo, sueño, un cóctel de vodka y no mucho sol.

¿El secreto de la eterna juventud?

Si bien tiene miedo al envejecimiento, la reina de los vestidos de novia reconoce que no se preocupa mucho de su apariencia. “No estoy totalmente preocupada por mi aspecto. Amo mi trabajo, me apasiona mucho, mis amigos, mis hijas… Tengo una vida muy plena“, declaró Wang.

Respecto a su dieta, es bastante variada y rica en azúcares. Come McDonald’s todos los días, es fanática del Dunkin’Donuts y de la Coca-Cola light.

“Me gusta el donut relleno de crema y cubierto de azúcar. Es como un donut de gelatina, pero es crema por dentro, crema de vainilla. También me gusta el rosa con chispas”, sostiene la diseñadora.

El trabajo es clave para Vera Wang

“Básicamente, he trabajado toda mi vida, así que realmente se trata de trabajo”, dijo Wang al explicar qué es lo que la mantiene joven. Los desafíos en el trabajo son lo que nos permite seguir adelante, sostiene Vera Wang, quien trabajaba y trabaja muchas horas.

Ella insiste que trabajar mantiene la mente, el cuerpo y el alma siempre jóvenes.

Sobre su carrera, después de graduarse de la universidad, Wang fue contratada en 1970 por Vogue donde ascendió rápidamente, convirtiéndose en una de las editoras de moda más jóvenes de la revista y, finalmente, en una de las 40 mujeres más ricas de Estados Unidos: según Forbes, su patrimonio neto de Vera se estima en US$ 500 millones de dólares.

Tras ser rechazada para el puesto de editora en jefe, Wang dejó Vogue y, en 1987, pasó a trabajar para Ralph Lauren. Dos años después, mientras planificaba su boda, Wang decidió embarcarse en el diseño de vestidos y a los 40 años fundó su propia empresa.

Wang abrió su propia boutique en Madison Avenue, vendiendo ropa de noche y vestidos de novia, que luego se expandiría para incluir joyas, anteojos y artículos para el hogar.

Después de eso, se convirtió en diseñadora independiente de ropa nupcial y diseñó vestidos para Michelle Obama, Ariana Grande, Chelsea Clinton, Ivanka Trump, Alicia Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, Sarah Michelle Gellar, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Victoria Beckham y muchas más.

“Creo que mantenerse ocupado es el mejor antídoto para la buena salud”, reflexionó. En declaraciones a la revista Elle, Wang señaló que trabajar fue su salvavidas. “Me hizo sentir relevante y me desafió a lo largo de los años. Creo que la mente es más poderosa de lo que uno podría entender. Los desafíos que nos presentan el trabajo y la vida es lo que nos mantiene adelante”, dijo.

El vodka y el sueño

En una entrevista con la revista estadounidense People, Vera Wang volvió a detallar el secreto de su ‘juventud eterna’: “Una de las cosas que me gusta hacer es tomar un cóctel de vodka. No hay duda sobre eso, lo hago. Tomo un vodka en algún momento entre las cinco o las seis, hacia las siete”.

Asimismo, Vera, una patinadora profesional en su juventud, también atribuye su fabulosa apariencia a su rutina nocturna, en la que duerme nueve horas por día. Cree que dormir lo suficiente la ayuda a calmarse y a controlar su ritmo.