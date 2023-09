Tras el fallecimiento de Silvina Luna, ahora suman cuatro los pacientes que se operaron con Aníbal Lotocki, apodado el "cirujano de los famosos" y perdieron la vida por el supuesto uso de metacrilato por parte del médico, quien reconoció en el pasado que "no es cirujano plástico". ¿Por qué no está en la cárcel a pesar de las pruebas en su contra?

La muerte de Silvina Luna puso sobre la mesa la situación judicial de Aníbal Lotocki, más conocido en el mundo del espectáculo como el “cirujano de los famosos”, sobre quien pesan numerosas denuncias por mala praxis, lo que llevó a una “inhabilitación provisoria” para el ejercicio de la medicina y a una condena a cuatro años de prisión.

La actriz y modelo, de 43 años, falleció este jueves en el Hospital Italiano del barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio debido a un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis de Lotocki, que en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

La situación judicial de Aníbal Lotocki

Tras la muerte de Luna, cabría la posibilidad de que se agrave la acusación sobre el cirujano y también su condena.

En febrero de 2022, el un Tribunal de Buenos Aires condenó a Lotocki a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las “lesiones graves” que les provocó a sus pacientes Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Al respecto, la Justicia determinó que Lotocki causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de poli metil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

“Hay una causa penal, él está procesado e inhibido. El producto que coloca él está prohibido y eso me afectó muchas cosas, me arruinó la vida. Esto fue en el 2010, me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí tengo que tomar remedios e ir al médico todas las semanas”, decía Luna sobre Lotocki en una entrevista con Mirtha Legrand.

A pesar de la sentencia, el hombre continúa en libertad, ya que la pena aún no está firme, a la espera de que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena.​

¿Por qué no está preso el “cirujano de los famosos”?

No obstante, a raíz de la muerte del panelista televisivo Mariano Caprarola, quien también se sometió a una intervisión con el cuestionado “cirujano de los famosos”, es que el Tribunal hizo lugar a una medida cautelar y le impuso la prohibición de ejercer la medicina hasta que su condena quede firme.

Más allá de la causa en la que estaba involucrada Luna, en abril de 2021 ocurrió la denuncia más grave contra Aníbal Lotocki: fue imputado por la muerte de Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años al que había atendido quirúrgicamente en su consultorio ese año.

A principios de este mes, a pedido del fiscal, el Juzgado Nacional resolvió el procesamiento de Lotocki, así como cambiar la calificación legal que pesaba en su contra por el crimen de Zárate, de “homicidio culposo” a “homicidio simple por dolo eventual”.

En caso de ser hallado culpable en el juicio, al médico podría por corresponderle una condena “homicidio simple”, que prevé penas de prisión de ocho a veinticinco años.

Las otras víctimas de Aníbal Lotocki

La primera afectada por los procedimientos de Lotocki fue Romina Vega, una joven de 21 años oriunda de la provincia de Misiones. Vega se sometió a una intervención de liposucción en brazos y abdomen, además de una inyección de grasa en los glúteos.

El episodio ocurrió en febrero de 2007. En esa oportunidad, la Justicia determinó que el médico no tenía mayor responsabilidad que la de un ‘homicidio culposo’, por el cual terminó sobreseído por falta de mérito.

La segunda persona que perdió la vida fue Cristián Adolfo Zárate, de 50 años y padre de dos adolescentes. El hombre falleció en febrero del año 2021 tras someterse a una dermolipectomía. Sin embargo, su condición empeoró debido a un sangrado interno, el cual aparentemente se desencadenó por la extracción de una hernia abdominal que Lotocki intentó abordar.

Hasta la muerte de Luna, el caso más reciente relacionado con la mala praxis atribuida a Lotocki fue el de Mariano Caprarola. Este asesor de moda, de 49 años, padecía complicaciones renales derivadas de una hipercalcemia provocada por una intoxicación de metacrilato.

“Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quién lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de puta como él. Si lo digo me va a pasar algo”, manifestó Caprarola, durante una entrevista donde dejó entrever que el cirujano es protegido por “gente de poder”.

La defensa del “cirujano”

Con respecto a las denuncias públicas por mala praxis en su contra de modelos y artistas, señaló que “no hay nexo causal del uso de metacrilato con lo que padecen y denuncian las pacientes”. Además dijo que “el cuerpo médico forense determinó que lo que tiene Silvina Luna no tiene nexo causal con lo que yo le hice”.

En ese sentido, remarcó que “los granulomas pueden producirse por cualquier producto que se inyecte en el organismo y yo he operado infinidad de pacientes que no tienen insuficiencia renal”.

En tanto, indicó que el metacrilato era un producto “aprobado” para la colocación en los lugares del cuerpo “en glúteos en las cantidades y profundidades que lo coloqué”, además “un producto antes de salir al mercado tiene un testeo clínico, y no dice que produce hipercalcemia, como este caso”.