Cristián de la Fuente informó hoy a través de redes sociales que acogieron -en primera instancia- su denuncia en contra del canal de televisión La Red, el cual lo vinculó en septiembre de 2021 en la polémica investigación en torno al tráfico de joyas robadas, apuntándolo como un cliente del caso llamado “Relojes VIP” o “Caso Joyas”.

“Les quiero contar que el día de ayer el 13 Juzgado de Garantía acogió la denuncia que presenté en contra del medio de comunicación La Red por infringir la Ley de Prensa, al negarse injustificadamente a publicar una nota de aclaración y rectificación que realicé sobre la noticia que difundió este medio hace algunos meses atrás”, comenzó diciendo el actor.

Ahí, el intérprete recordó que dicho canal lo relacionó “injustificadamente con una investigación penal que se sigue en contra del señor Parived”, haciendo referencia al llamado “Caso joyas”.

De acuerdo a de la Fuente, dicha vinculación “afectó gravemente mi honra y la de mi familia hasta el día de hoy”.

“En su sentencia, el 13 Juzgado de Garantía ordenó a La Red publicar la nota de aclaración y rectificación, nota en la que se explica que no tengo ninguna relación con dicho caso, ni con el señor Parived”, apuntó.

En eso, el intérprete aseguró que espera que dicho fallo “sirva de ejemplo para que los medios de comunicación social ejerzan el periodismo con responsabilidad, y en lo personal, no se me vuelva a vincular más con este caso”.

El actor exigía además condenar al canal de televisión al pago de una multa de 12 Unidades Tributarias Mensuales (unos 660 mil pesos) y de las costas, aspectos que fueron desestimados por la jueza.

La vinculación de La Red contra Cristián de la Fuente

El canal publicó en su sitio web un reportaje en que afirmaron que el intérprete habría comprado relojes robados. En la investigación, consignó Ciper Chile, también aparecía el nombre del esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived.

“Fuentes de fiscalía confirman que entre los nombres aparecidos en el caso también se encuentra el actor Cristián de la Fuente. Quien habría sido uno de los compradores de especies robadas”, dice el texto de La Red.

El actor hizo sus descargos en el matinal de Mega Mucho gusto, donde aseguró que no ha comprado ninguna joya y que, de hecho, la única conexión que tenía con Parived es que había vendido dos relojes a su pareja, Tonka Tomicic.

“El año pasado, en febrero, le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que me estaba vendiendo los relojes (…) no directamente a Tonka”, apuntó, señalando que hubo un joyero intermediario.

Afirmó, además, tener los certificados de origen de los relojes.

“Entregué mis relojes, me llegaron los cheques de la Tonka y fin de la historia”, cerró entonces.