Hace un par de semanas Netflix lanzó He’s all that, una nueva versión del clásico de lo 90, She is all that. Con un nuevo elenco juvenil y un giro a las redes sociales, la cinta arrasó en la plataforma de streaming.

Junto a la tiktoker Addison Rae y al actor Tanner Buchanan, el elenco lo completa un joven talento que resulta muy familiar a algunos espectadores.

Resulta que la “chica mala” de la historia es nada menos que Madison Pettis. Y “¿quién es ella?” se preguntará usted. Nada menos que la pequeña hija de Dwayne Johnson en The Game Plan (o “Entrenando a Papá”, en español).

En 2007, cuando se estrenó el filme, Maddison tenía 9 años e interpretó brillantemente a Payton, una niña que llega repentinamente a la vida del seductor quarterback Joe Kingman (Johnson), quien no tenía idea de su existencia.

“Realmente no pensé que todos tus sueños más locos cuando tenías ocho años pudieran hacerse realidad, que podrías estar en tu spin-off favorito de tu programa favorito de Disney Channel, haciendo una película que será un gran negocio. Nada de eso parecía posible”, dijo Pettis, quien debutó en la televisión a los cinco años en Barney y sus amigos.

Actualmente Maddison tiene 23 años y un largo curriculum que mostrar. Además de Entrenando a Papá ha sido parte de series como The Fosters y Life with boys, y ha prestado la voz para Phineas and Ferb y Beverly Hills Chihuahua.

Pero eso no es todo, ya que también es rotro de la línea de lencería de Rihanna desde septiembre de 2020.

Desde entonces ha aparecido en diferentes campañas de la marca Savage x Fenty, incluida algunas en los que usa una peluca rubia.

La chica mala

En He’s All That, da vida a Alden, una acaudala amiga de la protagonista y estrella de redes sociales, Padgett (Rae), a quien le quiere quitar su lugar dentro de la jerarquía escolar.

Su personaje es el equivalente al de Paul Walker en la versión original y muy poco agradable para el público.

“No he hecho un montón de papeles que sean diferentes a mí, como creo que cada papel que hago, puedo verme a mí mismo en el personaje. Pero este realmente no hubo comparación”, dijo Pettis a Teen Vogue. “Nunca le haría esto a un amigo. Nunca le diría estas cosas”, reconoció.