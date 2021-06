El actor chileno Pedro Pascal (46) fue uno de los ganadores del premio Copihue de Oro entregado este viernes. Tras el reconocimiento, dijo estar “totalmente impactado”.

El intérprete, que ha participado en célebres producciones internacionales como The Mandalorian, Narcos, Wonder Woman 1984 y Game of Thrones, obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Actor.

En un breve video compartido por La Cuarta -medio organizador del evento-, Pascal entregó “un millón de gracias por este honor”, añadiendo que “no me lo puedo creer”.

“Ya me tienen totalmente impactado. Les quiero mandar unos abrazos, unos besos, cariños, todo lo que tengo dentro de mí a todos los fans. Todo por ustedes. Muchísimas gracias”, cerró.

Entre los otros ganadores cuentan, además, Felipe Camiroaga como Mejor Animador de la década, Tomiii 11 como Mejor Youtuber del año, y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza como reina de la premiación.

Recordemos que Pascal llegó a Chile a comienzos de mayo para grabar un comercial de una marca de vino.

Su llegada a territorio nacional quedó en evidencia luego que el usuario de Instagram Diego Contreras, trabajador del aeropuerto, compartiera una fotografía con el actor.

La imagen fue viralizada y no faltaron los comentarios de celebración, donde incluso le ofrecieron empanadas y “hacerle calzones rotos” para recibirlo.