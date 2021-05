Pedro Pascal llegó a Chile este jueves y se convirtió de inmediato en la noticia del momento. Las redes sociales explotaron al ver la primera foto del actor en el aeropuerto de Santiago.

La imagen fue compartida por un funcionario de salud del aeropuerto, quien estuvo presente cuando el intérprete debió someterse al examen PCR de rigor para ingresar al país.

Pero él no fue el único afortunado en compartir con el protagonista de The Mandalorian, ya que otra persona que se encontraba en el aeropuerto le pidió un mensaje para su hijo, a lo que el intérprete accedió.

Según contó en redes sociales la mujer, el pequeño es fan de The Mandalorian y además sufre de retinitis pigmentosa, una afección de base genética que conduce a la perdida de la visión a lo largo del tiempo, según el portal de salud Kidshealth.

“Como caído del cielo @PedroPascal1 le envía un cariñoso saludo a mi hijo Santiago, después de contarle de su enfermedad. Un encanto de persona. Gracias”, contó la feliz madre.

“Hola Santiago, soy Pedro Pascal, el Mandalorian. Estoy con tu mamá, mandándote saludos, mucha fuerza. Me parece que este año te va a ir muy bien. Un abrazo. Cuídate”, señaló el actor en el breve clip.

“Hombre encantador. Si no hubiese sido por mi hijo Santiago no me acerco a pedirle un saludo para él. Santi es fanático de #Mandalorian. No podía no hablarle de él y su enfermedad. Un sueño. #retinitispigmentosa conozcan a @Retinitis_chile @PerrosGuiaChile”, escribió la mujer en Twitter, junto a una foto con el intérprete.

¿Qué es la retinitis pigmentosa?

Como explicamos, es un problema genético que puede producir la perdida de la visión. Por lo general suele comenzar a los 10 años y seguir a través del tiempo, con un avance lento.

Cuando se inicia la enfermedad, los niños suelen “ver brillos, luces intermitentes o destellos”, “les cuesta más tiempo que antes el proceso de adaptarse a la oscuridad” y pueden “tener problemas para ver cosas muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda”.

Esto se puede manifestar en las actividades cotidianas de los pacientes como cuando empiezan a tener problemas para ver la pelota o a otros jugadores mientras hace deporte; dificultades para desplazarse en lugares poco iluminados, como cines o teatros o golpearse con las cosas.

“No existe ningún tratamiento para curar la retinitis pigmentosa ni para recuperar la visión perdida. A veces, hacer cambios en la dieta y tomar vitaminas puede enlentecer un poco la pérdida de la visión”, explicó el portal de medicina.