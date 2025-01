Ipsos, empresa que realiza investigaciones de mercados, lanzó la tercera edición del informe “Claves Consumidor”, una medición trimestral que muestra cómo las personas se relacionan con las marcas, sus hábitos de compra, y sus elecciones, entre otros temas relevantes del marketing.

En esta edición, el estudio incluyó secciones enfocadas en la percepción de los chilenos sobre el ahorro, la gratificación en actividades y el consumo, el comportamiento de compra en contextos de crisis, y las perspectivas y aspiraciones futuras de los consumidores chilenos.

Ahorro

Un 82% de los chilenos declara destinar alguna parte de sus ingresos al ahorro, mientras que el 18% no lo hace.

El principal motivo para el ahorro es tener dinero en caso de un imprevisto, con el 40% de las menciones, seguido por los viajes y vacaciones con 26%, y la vejez con 20%.

Quienes no ahorran, se dividen en un 4% que elige no hacerlo, y un 14% al que no le alcanza el dinero para ahorrar.

Frente a la opción de ahorrar dinero para imprevistos, los hombres (44%) son más propensos que las mujeres (35%) a decir que lo hacen. Desde un punto de vista etario, los Gen Z (46%) son la generación que más ahorra por este motivo, seguida por los Baby Boomer (42%), los Millennials (39%) y los Gen X (33%).

En general, cuando se habla de imprevistos, los chilenos piensan mayoritariamente en problemas relacionados con la salud (66%), la pérdida de empleo (52%), y las emergencias con mascotas (46%).

Con respecto a quienes ahorran para viajes y vacaciones, se observa una marcada diferencia entre segmentos socioeconómicos: desde un 40% en los ABC1, cayendo hasta 10% en el segmento D.

El ahorro para la vejez es mucho más alto en la generación Baby Boomer (27%) que en cualquier otro grupo etario. Desde una mirada socioeconómica, es mucho mayor en los ABC1 (40%), que duplican al promedio nacional y superan ampliamente a todos los demás segmentos, que no superan el 20%.

“La generación Z lidera la búsqueda de experiencias gratificantes, quieren vivir la vida ahora. Sin embargo, este impulso se ve contrarrestado por un sentimiento de culpa, particularmente entre mujeres y Millennials. Esta dualidad presenta un desafío y una oportunidad para las marcas. ¿Cómo pueden ofrecer gratificación sin culpa, permitiendo a los consumidores disfrutar sin el peso de la austeridad en un contexto económico difícil? En ese sentido, productos y experiencias que ofrezcan valor percibido alto, que conecten y permitan a los chilenos sentirse bien con sus compras, podrían ser la clave para ganar en un tiempo de competencia desatada”, indicó Nicolás Fritis, Ceo de Ipsos Chile.

Gratificación

Poco más de la mitad de los chilenos (53%) declara buscar constantemente espacios o actividades para darse gustos personales, y tres de cada cinco encuestados (63%) dicen que estas actividades requieren invertir dinero. Sin embargo, 2 de cada 5 encuestados nacionales (41%) sostienen que se sienten culpables cuando gastan dinero en darse ciertos gustos.

La Generación Z es la que más declara reservar parte de su tiempo para darse gustos (un 85% lo suele hacer), mientras que los Millennials son quienes se sienten más culpables al gastar dinero en recrearse (58%).

Las actividades más frecuentes que realizan los chilenos a la hora de darse gustos son comprar cosas que les gustan (47%), ir a un café o a un restaurante (46%), viajar (46%), ver películas o series en casa (45%), pedir delivery de comida (43%), e ir al cine (40%).

“Si bien, en el pasado había un balance más hacia el cumplimiento de sueño, sueños que se entendían como transformacionales. La vivienda propia y los viajes se alzan como los anhelos más comunes, representando el 34% y 29% de las aspiraciones, respectivamente. Esta tendencia refleja un cambio en las prioridades, donde la búsqueda de experiencias y la concreción de metas personales cobran mayor relevancia en el Chile de hoy”, comentó Fritis.

Contexto de crisis

En el contexto de crisis económica, las medidas más adoptadas por los chilenos son optar por cocinar en casa en vez de salir a comer o pedir delivery (76%), tomar medidas de ahorro energético en casa (75%) y hacerse cargo personalmente de las labores del hogar (75%). Más abajo se ubican la compra de marcas propias en el supermercado (68%), la compra al por mayor o en ferias (66%), y disminuir el gasto en actividades recreativas o hobbies (62%).

Respecto a los beneficios y programas de fidelización que suelen ofrecer las empresas, el canje y acumulación de puntos es el más conocido por los consumidores nacionales (70%), seguido por las ofertas y promociones (64%). En tercer lugar, aparece la acumulación de millas (53%). A su vez, el más utilizado por la gente también es el canje y acumulación de puntos (62%).

Al considerar darse un gusto personal, los consumidores nacionales estiman que el canje y acumulación de puntos (28%) sería la mayor ayuda económica, seguido por las ofertas, descuentos y promociones (26%).

De cara al futuro

Ocho de cada diez chilenos (83%) se sienten felices con su entorno inmediato (familia y amigos). Sin embargo, esto se reduce al 48% cuando hablamos del entorno nacional, y al 42% al hablar del entorno mundial.

Mirando hacia el futuro, el 67% de los chilenos cree que su situación personal mejorará en los próximos 12 meses, el 37% es optimista respecto a la contingencia nacional, y el 33% ve con buenos ojos el devenir de la contingencia mundial.

Al preguntarle a los encuestados qué elegirían si pudieran cumplir un sueño, los deseos más añorados por los encuestados nacionales son una vivienda propia (34%), un viaje a un lugar soñado (29%) y financiamiento completo de un emprendimiento (17%). El sueño de la vivienda propia aumenta entre las mujeres (42%) y los Millennials (48%).