Nippon Steel y U.S. Steel presentaron una demanda conjunta para anular la decisión de Joe Biden de bloquear la adquisición de U.S., alegando violación del debido proceso y requisitos legales. Ambas acerías consideraron la decisión ilegal y no ajustada a la normativa del Comité de Inversiones Extranjeras de EE.UU., apuntando que tomarán "todas las medidas adecuadas" para proteger sus derechos. La acción de Biden marca un giro hacia el proteccionismo y frustra la fusión valuada en 14.000 millones de dólares entre la cuarta acería mundial, Nippon Steel, y la vigésimocuarta, US Steel, que pretendía competir con grandes empresas como ArcelorMittal y las chinas lideradas por Baowu Steel.