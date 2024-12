Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su oposición a la adquisición de la compañía US Steel por parte de Nippon Steel de Japón, afirmando que bloqueará el acuerdo una vez asuma el cargo. Trump, quien ya había prometido detener la operación durante su campaña electoral, se comprometió a fortalecer US Steel a través de incentivos fiscales y aranceles. El Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos está evaluando la transacción, mientras el sindicato United Steelworkers y el presidente Biden también se oponen, asegurando que la empresa seguirá siendo de propiedad estadounidense. US Steel tiene una capacidad de producción de 20 millones de toneladas métricas al año, mientras que Nippon Steel es el principal productor de acero en Japón.