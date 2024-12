A Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), gremio que agrupa a los grandes empresarios de Chile, se le consultó su opinión sobre la iniciativa de que el postnatal se extienda a un año y otras políticas públicas que atañen a las mujeres.

En diálogo con radio Pauta, sostuvo que aquello “inhibiría” la contratación y tendrían otras repercusiones.

“Sería fantástico poder tener madre y padre con los niños por más tiempo, pero también tenemos que ver las repercusiones que tiene eso para las propias mujeres”, explicó.

A su juicio, “un postnatal de un año, lo que hace es inhibir la contratación de mujeres, aumentar la informalidad y eso va en contra de lo que todos buscamos”.

La presidenta de la CPC argumentó que se debe apuntar a mecanismos “más flexibles” al respecto, “con más compatibilidad con la maternidad”.

“Creo que estas propuestas más rígidas, con un año de postnatal, no las va a ayudar realmente (a las mujeres)”, añadió.

En la misma línea, Jiménez se refirió -en su conversación con la citada emisora- a la equidad de género en el mundo laboral; y la incorporación femenina a directorios de empresas, cargos que en general son ocupados por hombres.

“Creo que no hay ninguna empresa hoy día que no esté mirando cómo promover más liderazgo femenino, cómo incluir mujeres en sus directorios y en la alta dirección. Por lo tanto, con la causa yo me pliego completamente”, remarcó.

Coincidió en que, si bien la presencia de mujeres en cargos de liderazgo ha ido en aumento, todavía falta inclusión.

“(…) Eso no se resuelve legislando el gobierno corporativo, eso se resuelve con buenas políticas de corresponsabilidad, se resuelve con buenas políticas públicas”, puntualizó.