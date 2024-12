En línea con un consenso previo, durante la celebración del Consejo Nacional de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), se ratificó que Susana Jiménez Schuster será la nueva presidenta de este gremio que agrupa a los grandes empresarios de Chile.

Jiménez es ingeniera comercial de la Universidad Católica, empresaria del rubro lechero y directora de Esval, Essbio, Soprole, Nueva Pudahuel e Invexans

Ha sido consejera y vicepresidenta de la Sofofa, por casi tres años fue directora de BancoEstado; y entre 2018 y 2019 fue parte del gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera, en el cargo de ministra de Energía.

Hasta 2026, Daniel Mas, representante de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), acompañará como vicepresidente de la CPC a Jiménez. Macarena Letelier, en tanto, ahora será la gerente general de la organización.

“La actividad empresarial solo puede florecer en los mercados libres”

En su discurso al asumir la presidencia, Jiménez destacó la labor que realizó el líder saliente del cargo, Ricardo Mewes.

“Desde la CPC, trabajaremos incansablemente para contribuir a hacer de Chile un país mejor para vivir, para estudiar, para trabajar, para emprender y para formar familia”, dijo.

Agregó que la actividad empresarial es “en esencia creación de valor y solo puede florecer en los mercados libres”.

La nueva presidenta de la CPC profundizó gracias a una “economía abierta” se ha logrado sacar “a millones de chilenos de la pobreza”.

“Al desarrollo económico solo se llega de la mano de la libertad, del emprendimiento, de la inversión, de la innovación y del trabajo duro. El progreso no se alcanza a través de los impuestos excesivos, la burocracia y los subsidios. No hay nada más solidario que ser eficientes y no hay nada que les dé más dignidad a las personas que un trabajo estable y remunerado”, afirmó.

En su discurso también aludió a los políticos y la necesidad de tener “instituciones fuertes, legislación capaz de generar un orden social justo y eficaz, así como una convivencia armónica y constructiva”.

“La sociedad necesita tanto buenos empresarios como buenos políticos y, sin duda, espera de ambos no sólo su mejor esfuerzo, sino la capacidad de colaborar para que, desde sus respectivos ámbitos, seamos capaces de sumar nuestros aportes a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, puntualizó.