Unos 68.000 trabajadores de Volkswagen en Alemania se sumaron a paros de cuatro horas en nueve de las diez fábricas del gigante europeo, convocados por el sindicato IG Metall en medio de negociaciones para la revisión del convenio colectivo y planes de ahorro de la compañía. La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, y la representante sindical, Christiane Benner, expresaron su descontento ante la postura de la empresa de recortar empleos en lugar de buscar soluciones inteligentes. La huelga amenaza con un mayor conflicto en 2025 si no hay avances en las negociaciones, que han sido retomadas tras la anterior reunión sin avances significativos. El sindicato propuso un plan de ahorro de 1.500 millones de euros en costes laborales a cambio de no cerrar plantas, una medida que Volkswagen considera insuficiente para garantizar su futuro. El canciller alemán, Olaf Scholz, instó a la compañía a no cerrar fábricas ni despedir empleados solo por motivos financieros, mientras que la tensión laboral persiste en una de las principales automotrices del país, que cuenta con 120.000 trabajadores distribuidos en diez fábricas.