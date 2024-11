Durante la jornada de este domingo 24 de noviembre, se confirmó la muerte de Alfonso Swett Opazo, a los 56 años de edad, quién fuera presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y exvicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Fue el actual presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien por medio de un comunicado público lamentó la muerte del ex líder de la gremial y destacó “su excepcional calidad humana y profesional, además del notable aporte realizado a la actividad gremial y empresarial”.

“Nos deja un gran empresario y amigo muy querido. Su partida nos llena de tristeza. Nuestras más sentidas condolencias a su señora, sus hijas, sus padres, y toda su familia y amigos”, afirma el documento emitido por la muerte de Alfonso Swett.

Según firman, agradecen a Swett “su valiosa contribución al quehacer empresarial; a la defensa de los valores de la libertad, la democracia y la justicia; y su aporte, a través de su dedicado trabajo en los gremios, a la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de las personas”.

Alfonso Swett era Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA en la Universidad de Duke (USA). Fue presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio – CPC desde abril de 2018 hasta marzo de 2020.

También director de Forus S.A., director de Olivos del Sur S.A., director de Inmobiliaria Costanera S.A., director de Elecmetal S.A.

Del mimso mofo tuvo funciones como presidente del Consejo Asesor Externo Nacional (CLAPES UC), director de ACN Chile (Ayuda a la Iglesia que Sufre), director del Instituto de Directores de Chile

y asesor de Aguas Andinas.

Fue profesor de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex vicepresidente de la SOFOFA, ex miembro de la Comisión de Salario Mínimo (2010-2013), ex miembro de la Comisión Salarial (2014-2015); ex director de ICARE y ex asesor económico del Senador Sebastián Piñera (1991-1993).