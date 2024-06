Elon Musk ha convertido la junta general de accionistas de Tesla, que se celebra el jueves, en un referéndum sobre su persona al incluir en la reunión la votación de dos controvertidas propuestas: la aprobación de su histórica compensación valorada en unos 50.000 millones de dólares y la transferencia del registro de la compañía a Texas.

Tesla y Musk han montado una intensa campaña de relaciones públicas para intentar convencer a los accionistas que el controvertido empresario se merece el paquete de compensación, compuesto de opciones sobre acciones, acordado en 2018 y que un tribunal estadounidense anuló en febrero.

El martes, dos días antes del inicio de la junta, Tesla publicó un extenso mensaje en la red social X (propiedad de Musk) en el que enumeró lo logrado por la compañía desde 2018.

El mensaje fue repetido por el propio Musk en su cuenta de la red social, donde también está colgando notas similares de apoyo de otros usuarios de X.

