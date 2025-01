Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las mujeres en Chile dedican unas 02:05 horas más que los hombres a trabajos no remunerados, según la II Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT). En estas actividades, que incluyen el trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres ocupan un promedio de 04:47 horas, mientras que los hombres 02:52 horas. En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres realizan un promedio de 03:31 horas diarias, con una mayor participación en tareas como limpieza y preparación de comidas; mientras que los hombres dedican 02:09 horas diarias, sobre todo a tareas de mantención y reparaciones menores para el hogar. Además, la encuesta muestra que las mujeres dedican más tiempo a la Carga Global de Trabajo que los hombres, con 10:58 horas frente a 09:49 horas respectivamente.

En un día tipo, las mujeres realizan trabajos no remunerados (TNR) unas 02:05 horas más que los hombres.

Esta es la conclusión que destaca el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre la II Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT).

Los resultados fueron entregados hoy viernes por el director nacional del INE, Ricardo Vicuña, en una actividad donde participó el ministro de Economía, Nicolás Grau; a ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, además de otras autoridades y representantes de organismos multilaterales y universidades.

La mencionada encuesta, realizada entre septiembre y diciembre del 2023, busca conocer cómo las personas de 12 años y más utilizan su tiempo, en especial respecto a actividades no remuneradas, ocupaciones y actividades personales.

Según el INE, se recopiló información “16.335 hogares y de 48.020 personas, representando a 5.985.331 hogares y a 17.749.136 personas de las zonas urbanas del país”, agregando que este tipo de instrumentos “son la vía más idónea para medir y caracterizar el tiempo de las personas, para así obtener estadísticas sobre el uso del tiempo”.

Panorámica del trabajo no remunerado en Chile según el INE

Sobre el trabajo no remunerado, las mujeres ocupan 04:57 horas, mientras que los hombres 02:52.

Esto incluye trabajo doméstico, trabajo de cuidados a integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayuda a otros hogares. Por tramo etario, destaca el grupo de 25 a 44 años, donde la brecha es de 02:32 horas más dedicadas por las mujeres.

En todas las regiones, la situación es la misma. La mayor brecha está en O’Higgins (02:30); mientras que Tarapacá (01:13 horas), Aysén (1:35 horas) y Magallanes (01:36 horas), muestran las diferencias más bajas.

Respecto a porcentajes, un 98,4% de mujeres hacen alguna de estas actividades, al igual que un 95,8% de hombres.

Trabajo doméstico no remunerado

Ahora bien, respecto solo al trabajo doméstico no remunerado (TDNR), este alcanza un 97,9% en mujeres y 95% en hombres.

Las primeras realizan un promedio de 03:31 horas diarias, con una mayor participación en tareas como limpieza de ropa y calzado (63,1%), en cuidado de mascotas y plantas (55,5%) y preparación de comidas (55,2%).

Por otro lado, los hombres dedican 02:09 horas diarias promedio a las TDNR, con un 78,1% de participación en tareas de mantención y reparaciones menores para el hogar.

Cuidados

Sobre los trabajos de cuidados no remunerado (TCNR), las tasas de participación son de 42,6% para mujeres y 32,4% para los hombres.

A su vez, el trabajo voluntario y de ayuda a otros hogares (TVAOH), se registra un 17,6% y 13,0%, respectivamente.

“Los jóvenes entre 15 y 24 años, que no estudian y no trabajan en la ocupación, representaron el 2,1% de la población nacional. De esta subpoblación, el 47,1% son hombres y el 52,9% corresponde a mujeres. Al analizar el tipo de trabajo realizado fuera del mercado laboral se constata que este grupo destina una importante cantidad de horas al día a los trabajos no remunerados”, apunta el INE.

Sobre esto último, afirman que las mujeres de esa subpoblación “destinan 03:27 horas a realizar cuidados no remunerados, mientras que los hombres dedican solo 53 minutos promedio a esta labor en un día tipo; junto a esto, solo un 21,2% de los hombres realiza labores de cuidado no remunerados, en contraste con el 56,3% de las mujeres de esta subpoblación”.

“En cuanto al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres trabajan 02:30 horas, mientras que los hombres, 01:33 horas promedio”, agregaron.

Carga Global de Trabajo

La encuesta también detalla lo relacionado con el Trabajo en la Ocupación (TO) y la Carga Global de Trabajo (CGT).

La primera hace referencia a tiempo relacionado con las actividades propias de una ocupación, incluyendo la búsqueda de trabajo y traslados asociados. La segunda comprende todas las actividades productivas, sean remuneradas o no.

En este sentido, los hombres destinan 52 minutos más de tiempo promedio diario a la TO. Tal tendencia se aprecia en todas las regiones, siendo Atacama y Antofagasta las que marcan un mayor tiempo, con 07:39 y 07:34 horas, respectivamente.

Finalmente, las mujeres son quienes destinan mayor tiempo a la CTG, con 10:58 horas, versus los hombres con 09:49 horas.