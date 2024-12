Las repercusiones del Caso Dominga y el limbo judicial en el que se encuentra el proyecto luego del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, siguen generando coletazos entre los distintos actores.

En el Congreso, el mensaje es casi transversal, respecto a la necesidad de eliminar el Comité de Ministros y reformar la Ley 19.300, dotando de mayores atribuciones a organismos como el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Sin embargo, esta mañana, pescadores artesanales de la comuna de La Higuera, zona donde la empresa Andes Iron SpA pretende instalar su proyecto minero portuario, llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric que, en síntesis, dice dos cosas.

La carta de pescadores artesanales por proyecto Dominga

Por una parte, está el llamado a respetar los poderes del Estado, permitiendo el avance de Dominga y, en segundo lugar, acusando una desprotección y abandono por parte del Ejecutivo.

El pescador artesanal y vocero de las 6 comunidades a favor del proyecto, Jorge Cabrera, dijo fuerte y claro al presidente “denos la oportunidad de crecer”, agregando que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, actúa en base a un “capricho”.

“El Poder Judicial ha determinado que el proyecto tiene que retraerse y tienen que votar” en los próximos 15 días desde que se conoció el fallo, expresó el dirigente, mientras que sobre la ministra Rojas señaló “no solamente nosotros la ponemos en duda (…) No le importa la gente, es su ideología. Ella no puede llegar y amenazar que no, porque aquí tiene un capricho”.

Para las organizaciones a favor de Dominga, el proyecto cumple con todas las normativas y exigencias.

Pero lo que es más clave, ellos acusan que como no han tenido apoyo del Estado, han tenido que buscar alianzas estratégicas con el sector privado.

Consultado al respecto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que escuetamente defendió esta semana a través de la prensa que el Comité siempre ha actuado bajo criterios técnicos, esta jornada no quiso profundizar en la carta que fue entregada esta mañana.

“Ya nos referimos a este tema. Todo de este tema ya lo planteé en su minuto”, sentenció Grau.

Los pescadores artesanales de La Higuera, acusan que el archipiélago de Humboldt se usa como un “caballito de batalla” para defender una ideología, asegurando que la reserva se encuentra a 30 kilómetros de la comuna.

Contraloría

En todo este asunto, hay parlamentarios que han endurecido aún más el tono.

El diputado UDI, Marco Antonio Sulantay, confirmó que este miércoles solicitaron a la Contraloría que se inhabilite a la ministra Rojas, de las futuras votaciones referentes al proyecto minero-portuario Dominga.

Según el parlamentario de oposición, “el actuar de la Ministra es el mejor ejemplo de las contradicciones del gobierno que representa. Mientras su Presidente y el Ministro de Hacienda se lamentan por el estancamiento económico, ella, con su ‘intransigencia’ y ‘extremismo medioambiental’, lo único que hace es detener la esperada reactivación”.

Pero no solo el ministro Grau ha guardado silencio: la propia ministra Maisa Rojas tenía actividades en agenda esta semana y como sostienen desde la propia organización de las mismas, se excusó a última hora, lo que para los anfitriones “responde a obvias razones”.