El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) no presentó variaciones respecto a septiembre de 2023 y registró una caída del 0,8% en comparación con agosto de este año, cifras que sorprendieron a analistas y al Gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió que la meta de crecimiento anual del 2,6% no se alcanzaría, calificando el nuevo dato como "decepcionante". A pesar de esto, desde el Gobierno se destaca que la economía no decrecerá este año y se apunta a una expansión en el tercer trimestre. Ministros como Jeanette Jara y Camila Vallejo criticaron a los "agoreros" que pronostican un panorama negativo, resaltando la recuperación económica. Por otro lado, expertos señalan que para tener un crecimiento del 2,6% se necesitaría una aceleración importante en el último trimestre, de un 3,9%.