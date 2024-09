Con un llamado a la cautela y despertando dudas sobre posibles contradicciones con la reducción de la tasa de interés, fue recibido en el Senado el nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, en una sesión donde se presentó el Consejo presidido por Rosanna Costa.

En el informe del mes de septiembre, la entidad proyecta un menor techo de crecimiento en comparación con el mes de junio y que la inflación superará lo previsto en el informe anterior: un 4,5%, superando el 4,2% proyectado en junio.

Según se lee en el documento, “en 2024, el rango de proyección de crecimiento del PIB se reduce en su límite superior, ubicándose entre un 2,25% y un 2,75%, revisión que responde en gran medida al resultado del segundo trimestre”.

Las dudas que deja el nuevo IPoM del Banco Central

El fundamento del Banco Central se debe en parte a los efectos directos e indirectos en el IPC del mayor aumento de las tarifas eléctricas que se produjo en junio y julio, mientras que las tarifas de fletes marítimos a nivel global, también son un factor.

Desde el senado, el jefe de bancada del PS e integrante de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, se refiere a este último punto, asegurando que Chile no puede controlar el efecto que tiene en la exportación nacional.

“Debemos tener cautela, más prudencia a la hora de proyecciones y análisis, que no pueden ser tan eufóricos, condescendientes con situaciones que el país no va a controlar. El precio de los fletes se hace sentir en el país, y definitivamente no lo podemos contener. Nuestras exportaciones tienen un mayor costo de transporte y eso significa menores ingresos”, comentó Saavedra.

¿Una contradictoria baja en la tasa de interés?

El Consejo del Banco Central también presentó su evaluación del avance de las políticas y programas y el informe de las proposiciones para el año 2025.

El presidente de la Comisión de Economía, Rojo Edwards, dijo que pedirá explicaciones respecto de la eventual contradicción que podría significar aumentar la proyección en torno a la inflación y el anuncio del martes sobre reducir la tasa de interés en 25 puntos base, hasta un 5,5%.

“El Banco Central tiene como principal misión reducir la inflación, y por lo tanto la duda que tenemos es por qué bajó la tasa si en el IPoM está subiendo la inflación proyectada para el próximo año (…) Acá lo que estamos viendo es una pequeña contradicción”.

Por su parte, el senador UDI de la Comisión de Economía, Gustavo Sanhueza, dijo que este es un llamado a la calma que no se condice con lo que se proyectó a inicios de año y criticó que “tenemos problemas con el empleo, bastante graves”.

“Nosotros lamentamos que la ministra Jara como que lo relativiza y da otra mirada, que hay gente que lo está pasando mal al no tener empleo formal”.

El Banco Central indicó que para los cursos 2025 y 2026, se mantendrán las proyecciones de crecimiento dentro del rango de 1,5% a 2,5%, respaldando que la economía crecerá en base a sus tendencias recientes por al menos dos años.