El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió al plan del litio que anunció el Presidente Gabriel Boric, que contempla la creación de una empresa estatal para la explotación de salares, la formación de un Instituto especializado y renegociar con SQM y Albermale, además de promover la colaboración público-privada aunque con control estatal.

También respondió al tuit del millonario empresario y propietario de Tesla, Elon Musk, quien ante el anuncio afirmó que “el litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación”.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023