El nuevo videojuego, FIFA 23, tendrá uno de los crossover más llamativos del mundo del gaming, con la llegada de Ted Lasso al mando del AFC Richmond.

Así lo confirmó este miércoles AE Sport -creadores del juego- quienes explicaron que en la plantilla estarán los protagonistas de la serie de Apple TV, junto al Nelson Road, el estadio del club.

Cabe recordar que la producción de la plataforma de streaming ha ganado en más de una oportunidad el Emmy a mejor comedia, así como su protagonista, Jason Sudeikis, como mejor actor de comedia.

Ted Lasso, Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent e Isaac McAdoo, todos miembros del AFC Richmond, se integrarán oficialmente al FIFA 23.

De acuerdo a lo informado por EA Sports, una de las grandes motivaciones del juego es que podrás seleccionar al personaje de su serie homónima como tu mánager jugable en el modo Carrera.

De igual forma, se podrá gestionar el AFC Richmond cambiándolo a la Premier League o a cualquier otra liga jugable del modo Carrera.

El equipo principal de la serie de Apple TV también estará disponible en los modos Kick Off, Amistosos en línea y Temporadas en línea.

Desde EA Sport, apuntaron que: “En poco tiempo y con poca experiencia previa, Ted Lasso se ha convertido en un fenómeno cultural, dando vida a la pasión del fútbol y al poder de la creencia para millones de aficionados en todo el mundo”.

En ese sentido, quien interpreta al personaje, Jason Sudeikis, dijo sentirse “muy afortunado, y estoy profundamente agradecido, por haber tenido muchos momentos especiales en mi carrera hasta ahora, y considero esta experiencia como una de las mejores”.

Junto a ello, agregó que “como fan de FIFA desde hace mucho tiempo, tener a Ted Lasso y a todo el equipo de AFC Richmond incorporados a la nueva versión del juego es realmente un sueño hecho realidad”.

Finalmente, por medio de Twitter, la cuenta oficial de Ted Lasso escribió: “Tengo piel de gallina. Ver a mis muchachos en CGI es muy raro. Excepto Roy por alguna razón”.

I've got goosebumps. Seein’ my guys in CGI is so weird. Except Roy for some reason. pic.twitter.com/YqPuvw2jHK

— Ted Lasso (@TedLasso) September 21, 2022