El algoritmo de TikTok nos presenta creadores de contenidos en todas las materias que te puedas imaginar, sin embargo, lo que hace Josemonkey, muy pocos lo pueden lograr, a menos que sean profesionales en el rubro.

Este tiktoker es capaz de encontrar tu ubicación con sólo un video de algunos segundos con una habilidad increíble para hacerlo rápidamente.

Claro que no lo hace para alardear del su particular habilidad, sino que más bien para crear conciencia de cómo es muy fácil exponer tu ubicación a través de redes sociales en sólo una simple historia de Instagram.

Aunque para que JoseMonkey te encuentre debes cumplir ciertas reglas, bastante específicas, porque este tiktoker es fiel a sus reglas y conoce los peligros de internet.

Son muchos los que han enviado un video a Josemonkey, lo que lo llevó a encontrar personas en decenas de países, incluso, una ubicación en nuestro país, que le tomó solo 17 minutos.

Josemonkey, el tiktoker que te encuentra

“¡Hey Josemonkey, encuentra donde estoy!”, así comienzan la mayoría de los videos que este tiktoker publica en sus cuentas de redes sociales, pero por qué le piden que lo encuentren.

Josemonkey, un tiktoker inglés, es un fiel defensor de la privacidad y seguridad en internet, y un “geo-influencer”, que a través de sus videos revela los secretos que dejan una imagen e incluso puede decir dónde vives.

Se trata de una práctica conocida como OSINT, por sus siglas en inglés que significa Open Source Intelligence ( Inteligencia de Fuentes Abiertas) que recopila información pública de diversas fuentes para correlacionar los datos y convertirlos en información útil, consigna el blog de IL3, de la Universidad de Barcelona.

Aunque no tiene formación profesional, Josemonkey sí es un ávido aficionado a la geolocalización, por lo que comenzó a seguir cuentas de Twitter que publicaban desafíos de geolocalización del estilo, aquí hay una imagen, puedes saber donde se tomó? A veces había un premio, otras veces no, pero le resultó un juego entretenido.

“Me resultó interesante, porque siento que siempre tiendo naturalmente a hacer preguntas sobre fotos y videos cuando los veo”, indicó en entrevista con EuroGamer.

“Por ejemplo, incluso si era alguien que yo conocía y compartía una foto, si no decía dónde estaba, a menudo me preguntaba: ¿dónde está eso? Y me preguntaba, bueno, ¿puedo averiguarlo?”, comentó, sorprendiéndose de que muchas veces logró descubrir donde estaban.

Comenzando a buscar…

Luego, Josemonkey comenzó a jugar GeoGuessr, un juego en línea que pone a prueba a los jugadores a través de la geografía, sin embargo, no era más que los desafíos de internet y este juego.

Entonces, decidió diferenciarse de los otros jugadores. En vez de publicar videos de él jugando, se dedicó a publicar videos mostrando donde está la gente y explicando cómo llegó a eso, dando cuenta de lo fácil que es encontrarte en internet.

“Es que soy un tipo que explica las cosas. Me gusta explicarlas. Hablo mucho. Mis hijos te lo dirán. A veces bromeamos sobre el hecho de que mis hijos me hacen una pregunta sobre algo y tal vez esperan una respuesta corta, y entonces me lanzo a las charlas TED de papá, donde explico las cosas durante, ya sabes, 45 minutos”, comenta.

Pero más allá de eso, lo hace a su ritmo, no está jugando en línea, no corre contra el tiempo y puede hacer una investigación, que es lo otro que más le gusta junto con explicar.

“Soy libre de buscar lo que veo y no necesito hacerlo rápido. No estoy compitiendo contra otra persona en un partido cronometrado, donde necesito hacerlo lo más rápido que pueda. Así que me permite ralentizar el proceso, pensarlo bien y hacer la investigación para encontrar el lugar. Y eso es lo que me resulta satisfactorio. Y es por eso que me gusta explicarlo”, destaca.

Millones de seguidores en redes sociales

“Creo que parece un truco de magia cuando lo haces tan rápido”, afirma Josemonkey, porque en sus videos explica en sólo segundos como encuentra a las personas, lo que lleva incluso a que las personas le comenten que es un fraude.

Sin embargo, cuando pones atención en los videos, notas que tiene un particular enfoque del fondo de los videos que recibe, donde se fija en una estación de servicio, un cartel, la polera de alguna persona que aparezca, las patentes de los vehículos, incluso el diseño de los contenedores de reciclaje, cualquier señal es perfecta para que te encuentre.

Combina todos estos detalles y encuentra las ubicaciones a través de Google, plataforma que utiliza para ir desmenuzando cada detalle hasta que geolocaliza la ubicación, un pasatiempo que realmente le gusta.

Estoy en una situación afortunada. Una vez que empecé a hacer esto, hubo interés y la gente empezó a enviarme estos videos. Y ahora pienso: esto es genial. Tengo una fuente aparentemente interminable de acertijos para resolver”, detalla.

Esto se ve reflejado en sus redes sociales, acumulando más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, quienes continuamente le envían videos para que los encuentre.

Las reglas de Josemonkey

Para Josemonkey sus videos son una forma de advertir sobre lo que se puede averiguar en redes sociales, de una forma entretenida.

“Crear conciencia sobre la privacidad y seguridad son un motivo importante en lo que hago”, señaló a NBC.

“Piensa en lo que compartes, cualquiera que estuviera tratando de buscarte tomando pistas de los videos, podría encontrarte”, afirmó.

Es por lo mismo que Josemonkey tiene reglas claras para quienes lo etiqueten en sus videos, ya que es muy consciente de que podría publicar la ubicación de cualquier persona, sin su autorización,

Por tanto, pide a sus seguidores que envíen videos sólo si tienen más de 18 años, debes decir claramente, “Encuéntrame josemonkey” o mostrar un cartel que lo diga.

Además, pide que no lo etiqueten en videos de otras personas, porque señala, “ni siquiera intentaré encontrar un video si la persona que lo publicó no pide que lo encuentren haciendo las cosas descritas anteriormente”.

Pero lo más importante, sólo buscará videos que te muestren en un espacio público, nunca donde reveles la dirección de tu casa ni ninguna otra ubicación que prefieras mantener en privado, porque la idea es no exponer tu ubicación.