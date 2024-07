Crowdstrike, la compañía de ciberseguridad cuyo fallo en una actualización causó un apagón mundial de Microsoft Windows, ofreció gift cards por $10 dólares (más o menos 9.400 pesos chilenos) en Uber Eats a sus clientes afectados por el colapso tecnológico.

La misiva, firmada por un alto ejecutivo de Crowdstrike, Daniel Bernard, causó polémica entre quienes lo recibieron y en redes sociales.

