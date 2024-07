La mañana de este viernes se reportó la caída mundial de Microsoft, corporación tecnológica de los sistemas Windows y One Drive. Sin embargo, el colapso en la plataforma fue por una actualización de CrowdStrike, compañía que les presta servicios de seguridad.

George Kurtz, CEO de CrowdStrike explicó qué está pasando con la plataforma y aseguró que no se trata de un problema de seguridad, como se especulaba en redes. Asimismo, aclaró que solo Windows resultó afectado.

“CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows. Los hosts Mac y Linux no se ven afectados“, explicó en X (Twitter).

“Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución“, completó.

Kurtz también sugirió a los usuarios ingresar al portal de Soporte para revisar las actualizaciones y los servicios que se irán restableciendo en las próximas horas.

Por último, agregó: “recomendamos a las organizaciones que se aseguren de comunicarse con los representantes de CrowdStrike a través de canales oficiales. Nuestro equipo está completamente movilizado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes“.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024