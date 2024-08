Android está desarrollando nuevas medidas de seguridad para los smartphones y ahora están probando una curiosa función que puede detectar un robo desde el momento en que el teléfono es arrancado de las manos de la víctima.

De acuerdo con The Verge, esta nueva medida viene en la segunda versión beta de Android 15, que incluirá una serie de medidas mejoradas y nuevas de privacidad y prevención para sus usuarios.

El medio detalla una función que se denomina “bloqueo por detección de robo” y puede identificar los movimientos inusuales que indicarían que alguien robó el dispositivo, ya sea desde las manos del usuario o de una mesa frente a él, por ejemplo.

Una vez que se detecte el robo, el teléfono bloqueará su pantalla automáticamente para proteger la información del dispositivo, y especialmente, evitar que los delincuentes lo saquen de la red e impidan el acceso remoto.

Esta nueva función además no funcionará únicamente en caso de un acto ilícito. Por ejemplo, si el teléfono por alguna razón termina en manos equivocadas o está en riesgo, los usuarios podrán acceder de manera remota a bloquear su pantalla, desde otro dispositivo.

De este modo, el dueño del smartphone tendrá que ingresar a la plataforma de Android, digitar su número de teléfono y responder una pregunta de seguridad para bloquearlo.

Según recoge el medio, esta función ya se está probando en algunos países y estaría disponible más adelante este mismo año, en dispositivos desde Android 10 en adelante.

Android's theft detection lock feature is finally starting to roll out!

The feature automatically locks your phone when it detects your phone has been snatched from your hand. It uses data from your phone's accelerometer and gyroscope and checks if common motions associated with… pic.twitter.com/tQcoZdpDs9

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 16, 2024