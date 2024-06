A comienzos del 2022, el servicio de streaming sueco, Spotify, lanzaba su innovador dispositivo para escuchar música en el auto Car Thing. Con el producto la empresa buscaba expandir su dominio en la industria, donde ya goza de gran éxito.

El objetivo del aparato era entregarle la posibilidad a los conductores de autos con radios análogas de usar el streaming, como se haría en cualquier vehículo actual de alta gama o con CarPlay.

De esta manera crearon una pantalla de cuatro pulgadas con una interfaz simplificada de la aplicación con una rueda integrada, además de conexión a Bluetooth para conectar los celulares de los conductores.

El CarThing tenía un valor de 90 dólares, algo así como 90 mil pesos chilenos, y prometía derrocar a otros dispositivos similares, sin embargo, solo unos meses más tarde, en julio del 2022, Spotify canceló su fabricación y dejó de venderlo.

Pese a ello, quienes adquirieron el dispositivo podían seguir usándolo, hasta ahora que se anunció que dejará de funcionar el próximo 9 de diciembre.

La misma empresa comunicó en su página web del desafortunado fin del innovador experimento. “Car Thing dejará de funcionar a partir del 9 de diciembre de 2024. Gracias por estar en este viaje con nosotros, buen viaje”, se lee en un banner naranjo.

Hasta el momento Spotify no ha comunicado las razones detrás de la decisión de sacar del mercado al Car Thing, sin embargo, tenían un problema mucho más grande con sus usuarios, puesto que no habían detallado de reembolsos, es más, según consigna RPP, la empresa sugirió que no devolvería el dinero a sus compradores hasta que recibieron una demanda colectiva.

A partir de la instancia legal, la empresa sueca aseguró que estaba gestionando las devoluciones desde antes de la demanda. Por ello, informaron oficialmente que quienes quieran la devolución deben contactarse con sus canales de soporte.