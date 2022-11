Elon Musk dijo este miércoles que Twitter “no permitirá” que ninguna persona que haya sido eliminada de la red social por violar sus reglas, regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro, lo que tardará “al menos algunas semanas”.

El magnate que recientemente compró la red por 44 mil millones de dólares, además, dijo en una serie de tuits que: “El consejo de moderación de contenido de Twitter incluirá representantes con puntos de vista muy divergentes. Ellos sin duda incluirán a la comunidad de derechos civiles y grupos que enfrentan violencia alimentada por el odio”.

Antes de comprar la red social, Musk también precisó que entre las personas a las que le daría la bienvenida Twitter está el expresidente Donald Trump, a quien la plataforma suspendió indefinidamente después de vincular los comentarios del político republicano con el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Esto último ha sido foco de críticas por parte de usuarios que no están de acuerdo con el regreso del expresidente de Estados Unidos, que es recordado por sus polémicos dichos a través de la app.

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money!

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022