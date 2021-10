Ante la caída masiva registrada hace unas horas, la compañía detrás de los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook se refirió de esta situación a través de la red de su competencia… Twitter.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente.”

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Recordemos que durante la mañana de este lunes, diversos usuarios de redes sociales comenzaron a informar sobre una caída masiva en las redes sociales a través de Twitter y DownDetector.

Según la web de DownDetector, el problema se registró en diversos países, dejando incomunicado a los usuarios de dichas aplicaciones.

En la red social de Twitter, la cuenta oficial de WhatsApp compartió un breve Tweet señalando “Somos conscientes de que los usuarios están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y le enviaremos una actualización lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021