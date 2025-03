Los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Butch Wilmore, que están varados en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), desde junio pasado, finalmente regresarán a la Tierra.

Ambos volarán de vuelta como parte de la tripulación de la misión Crew-10 de SpaceX, que partirá hacia la ISS el próximo 12 de marzo y regresará a fin de mes.

La oportunidad de lanzamiento se anticipó tras una decisión de la dirección de la misión de ajustar el plan original de la agencia de volar una nueva nave espacial Dragon para la misión Crew-10 que requiere tiempo de procesamiento adicional.

El vuelo ahora utilizará una Dragon que ya había volado, llamada Endurance, y los equipos conjuntos han completado las evaluaciones del hardware que ya había volado la nave espacial para garantizar que cumple con los requisitos de seguridad y certificación del Programa de Tripulación Comercial de la agencia.

Williams y Wilmore, que completaron ya 8 meses varados en el espacio sin poder regresar, dieron una conferencia de prensa desde la ISS durante la tarde de este martes.

Williams insistió en que no se han sentido abandonados por la NASA y enfatizó que forman parte de un proceso más grande. También restaron importancia a suministros adicionales.

La astronauta dijo que eso no era un problema, señalando que han aprovechado suministros que llevaron a la estación con su misión, y que el programa espacial tiene planes para múltiples contingencias, como stocks para varios meses de alimentos o productos de aseo personal.

