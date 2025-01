Mike Johns, un residente de Los Ángeles, en Estados Unidos, grabó los momentos en los que se quedó atrapado en un taxi autónomo que comenzó a andar en círculos. El vehículo se suponía que tenía que llevarlo al aeropuerto Sky Harbor.

El auto, que pertenece a Waymo, la empresa de taxis autónomos de Google, aparentemente presentó una falla en su sistema y en vez de hacer el recorrido programado se movía en círculos por un estacionamiento.

“¿Por qué esta cosa está dando vueltas en círculos? Me estoy mareando” manifestó Johns después de que logró contactarse con el un asistente de Waymo.

“Está dando vueltas en círculos en un estacionamiento. Tengo el cinturón de seguridad puesto, no puedo salir del auto, ¿fue hackeado? ¿Qué está pasando?”, cuestionó.

Cabe recordar que, estos taxis funcionan con un conjunto de sensores que les permiten la conducción autónoma. “Waymo Driver ve y comprende el mundo a través de varios sensores, que incluyen cámaras fuera del vehículo, y un potente software de inteligencia artificial (IA), un proceso que llamamos detectar, resolver, avanzar”, señala Google en su página de soporte.

Tras comunicarse con la asistente, lograron solucionar la falla pocos minutos después y Johns pudo llegar a tiempo al aeropuerto, sin embargo, quedó bastante descontento con la situación.

En declaraciones posteriores con CBS News, expresó: “¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la conexión humana en esto? Es, una vez más, un ejemplo del mundo digital actual. Un producto a medio hacer y nadie que se encuentre con el cliente, los consumidores, en el medio”.

Desde Waymo, señalaron que el problema de los “bucles”, como el auto que andaba en círculos, fue solucionado con una actualización de software y que el retraso de Johns solo fue de 5 minutos.

In December, Mike Johns got stuck in a self-driving Waymo car in Arizona. ABC News just obtained this video of the ordeal in Scottsdale. pic.twitter.com/VHD3EFmeqI

— Channing Frampton (@Channing_TV) January 6, 2025