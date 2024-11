Un insólito video sorprendió a Internet, se trata de un pequeño robot con inteligencia artificial (IA) que persuadió y “secuestró” a un grupo de otros robots más grandes para que abandonaran sus labores.

En redes sociales se comenta este viral como un “secuestro de robots” o “rebelión de robots” y resulta que es real, pero no es lo que parece.

De acuerdo con el medio especializado Interesting Engineering, esto ocurrió en una sala de exposiciones de robótica en Shanghai, China.

Allí, un robot llamado Erbai, impulsado por IA, se acercó al grupo expuesto en la sala y habló con ellos hasta que los convenció de seguirlo. El pequeño aparato pertenece a una fabricante de robots en Hangzhou, que confirmó la veracidad del video.

Pero todo fue un experimento. Erbai le preguntó a sus colegas robots a altas horas de la noche: “¿Están trabajando horas extra?”, a lo que uno de ellos respondió “nunca salgo del trabajo”.

Erbai continuó: “¿no te vas a casa?”, “no tengo casa”, respondieron, “entonces ven a casa conmigo”, les dijo el robot más pequeño. El video fue captado por cámaras de seguridad.

Según reportó The Sun, ambas empresas robóticas se pusieron de acuerdo para este experimento, los creadores de Erbai pidieron permiso para enviar al robot a esta misión, sin saber cómo serían los resultados.

El dispositivo estaba siendo controlado por humanos, por lo que no fue una decisión propia, pero los otros robots no fueron controlados cuando accedieron a seguirlo, aunque es posible que simplemente estén programados para seguir órdenes, algo que la fabricante no descartó ni confirmó.