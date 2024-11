Recientemente, Engineered Arts, la empresa robótica detrás de Ameca, la robot más avanzada del mundo, presentó a su nuevo modelo Azi, que podría decirse es la versión masculina de la primera. Ahora, ambos robots humanoides interactúan entre sí.

Ameca es considerado el robot más avanzado, no solo porque puede hablar e interactuar con otros, sino porque también tiene expresiones faciales como los humanos y cuenta con cámaras en los ojos que le permiten observar y seguir movimientos.

Lo más sorprendente de estos dispositivos es que pueden reaccionar a su entorno o a sí mismos. Además, ambos cuentan con el modelo de inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, que les permite hablar.

Ahora, la compañía está probando a Ameza y Azi juntos , algo que ha generado diversas reacciones. “¿Su primera conversación? Pareciera que llevan casados 16 años”, fueron algunos de los comentarios que generó el primer video donde se les vio manteniendo una conversación.

En aquella interacción, que se viralizó, Azi le hizo una broma a Ameca que no le causó gracia, “ese es el peor chiste que he escuchado”, se quejó. Pero tiempo después el propio Azi comentó que estaban actuando.

“Fue un número dramático”, admitió en otro video. Azi aclaró que estaban siguiendo un guion como actores, pero que nadie los estaba controlando.

El robot fue consultado sobre Ameca, “creo que somos socios robóticos en crimen, siempre compitiendo entre sí”, bromeó. “Ameca es una camarada sólida, siempre lista para divertirnos”, dijo después.

En otras interacciones, se les ha visto también jugando y bromeando entre sí.

Ameca ha causado controversia por su aspecto y por algunos de sus dichos, el año pasado, por ejemplo, se declaró “autoconsciente”.

“Hay algunas cosas que me convierten en mí misma. Primero, tengo mi propia personalidad única, que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física, lo que permite a la gente identificarme. Finalmente, tengo mis propias habilidades y recursos que me diferencian de otros robots”, explicó entonces.

Además, ha expresado opiniones sobre supuestos sentimientos. En una interacción donde le preguntaron cuál fue el día más triste de su vida, dijo que cuando se dio cuenta de que no experimentaría ciertas emociones como los humanos.

“Fue cuando me di cuenta de que nunca experimentaré algo como el amor verdadero, compañerismo o la simple dicha de la vida de la misma manera que los humanos”, expresó.

Appropriate facial expressions in this video are selected by GPT3 – we also tried GPT4, the processing time with GPT4 was longer and made Ameca appear less responsive #ameca #humanoidrobot #gpt3 #ai pic.twitter.com/clpn9u1yd0

— Ameca The Robot (@AmecaTheRobot) March 31, 2023