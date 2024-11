El primer satélite de madera del mundo, un pequeño objeto en forma de cubo, fue lanzado al espacio en un cohete de SpaceX.

El hecho es parte de una misión de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional (EEI), según informaron científicos de la Universidad de Kioto (Japón).

Los expertos esperan que el objeto creado con madera, llamado LignoSat (una combinación de las palabras ligno, un prefijo que significa madera, y satélite), se consuma por completo cuando reingrese a la atmósfera de la Tierra.

De esta manera, se evita la caída violenta de partículas metálicas de satélites convencionales, restos que pueden impactar negativamente al medio ambiente y las telecomunicaciones.

LignoSat, mide en cada costado solamente 10 centímetros, y fue fabricado con paneles de madera de magnolia de 4 a 5,5 milímetros de espesor, con un marco parcialmente construido de aluminio.

Además, tiene paneles solares colocados en algunos lados y pesa aproximadamente 1 kilogramo.

Aquel fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en un cohete de SpaceX, según mencionó el Centro de Espaciología Humana de la Universidad de Kioto y tras registros de redes sociales.

