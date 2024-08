La ex CEO de YouTube, Susan Wojcicki, pieza clave del nacimiento de Google, falleció a los 56 después de que le fuera diagnosticado un cáncer de pulmón hace dos años, según confirmó su marido y padre de sus cinco hijos, Dennis Troper.

“Estoy increíblemente triste por la pérdida de mi querida amiga, después de dos años de vivir con cáncer. Es tan fundamental para la historia de Google como cualquier otra persona, y es difícil imaginar el mundo sin ella“, expresó el sábado a través de X (Twitter) el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

