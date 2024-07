Investigadores de la Universidad de California descubrieron la presencia de metales como plomo y arsénico en tampones de 14 marcas diferentes distribuidas en Estados Unidos y Europa, según reveló un estudio publicado en la revista Environmental International. Aunque se requiere más investigación para determinar si estos metales se filtran al cuerpo, la permeabilidad de la piel vaginal preocupa. Los tampones analizados fueron adquiridos en EE. UU., Reino Unido y Grecia, mostrando niveles más altos de plomo en productos estadounidenses que en los europeos. La FDA aún no ha respondido al estudio, que destaca diferencias en metales entre tampones orgánicos y no orgánicos.

Un grupo de investigadores halló más de una docena de metales, entre ellos plomo y arsénico, en tampones ampliamente distribuidos en Estados Unidos y Europa, utilizados potencialmente por millones de personas.

El hallazgo fue realizado en un estudio publicado esta semana en la revista Environmental International, en el cual se analizaron 30 tampones de 14 marcas diferentes. La investigación estuvo encabezada por la Facultad de Salud Pública de Berkeley de la Universidad de California.

Si bien se necesita más investigación para ver si los metales se filtran fuera de los tampones, su presencia es particularmente preocupante dado que la piel de la vagina es más permeable que otras áreas del cuerpo.

Los productos fueron adquiridos en Estados Unidos, Reino Unido y Grecia. Las principales marcas del estudio incluyen Tampax de Procter & Gamble Co., Kotex de Kimberly-Clark Corp. y Playtex de Edgewell Personal Care Co, aunque las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los tampones están hechos de algodón, rayón o una combinación de ambos. Con esos elementos en consideración, las personas a cargo de la investigación indicaron que es posible que los metales fueran absorbidos del suelo por las plantas utilizadas para fabricar los productos. A ello añadieron que también se podrían haber encontrado metales a partir de los productos químicos utilizados como antimicrobianos o control de olores.

A su vez, el estudio encontró que los tampones orgánicos contenían menos plomo y más arsénico que los no orgánicos. En el caso de los productos comprados en Estados Unidos, éstos tenían niveles de plomo más altos que los de la Unión Europea o el Reino Unido. Los investigadores también midieron cadmio, cobre, mercurio y níquel, entre otros.

De momento las marcas ni la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se han referido a la investigación.