Un equipo de investigadores de la Universidad de Tianjin y la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnología ha dado un paso audaz en la integración de la biología y la robótica. Han creado un robot que funciona con un “cerebro” artificial desarrollado a partir de células madre pluripotentes humanas.

Según el South China Morning Post, este robot, equipado con un organoide cerebral cultivado in vitro y conectado a un chip de electrodos mediante una interfaz neural, puede mover sus extremidades, evitar obstáculos y sujetar objetos. Estas capacidades imitan algunas funciones del cerebro biológico, demostrando un avance significativo en el campo, consigna DW.

This year's "worst scientific image" award goes to Tianjin University, and it's only July. They developed and demonstrated a method using living brain cells wired into organoid-on-a-chip biocomputers that can learn to drive robots.

How did they visualize it?

With a toy robot. pic.twitter.com/qotsB7IgS0

— Berci Meskó, MD, PhD (@Berci) July 3, 2024