Este fin de semana, algunos lugares de Europa presenciaron un luminoso espectáculo en el cielo nocturno, cuando se produjeron intensas auroras boreales en países como Italia, Eslovaquia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Bulgaria, Austria y Alemania donde son poco frecuentes.

Resulta que este fenómeno ocurrió a raíz de una tormenta solar geomagnética de categoría G3 que disparó partículas hacia la Tierra que alteraron el campo magnético del planeta generando estas luces.

Cabe destacar que, usualmente, las auroras boreales son propias de países árticos, como Suecia, Finlandia, Noruega, Rusia, Alaska, Groenlandia, Islandia, Canadá, porque el campo magnético de la Tierra es más débil en zonas polares.

Sin embargo, de acuerdo con National Geographic, “si la actividad solar es lo suficientemente intensa, pueden llegar a verse en latitudes más bajas“, como fue el caso de este fin de semana.

De hecho, el Centro de Predicción del Clima Espacial del NOAA, había advertido este evento luego de que se produjera una eyección de masa coronal el pasado 31 de octubre, que se pronosticó azotaría la Tierra el domingo 5 de noviembre.

Recordemos que las tormentas solares de nivel G3, se consideran “fuertes” y pueden “generar fluctuaciones de energía en las redes eléctricas, dificultades en el control de la red eléctrica, posibles impactos en la navegación por satélite y auroras visibles en latitudes más bajas de lo normal”, recoge NatGeo.

Las auroras boreales de este fin de semana dejaron impresionantes postales donde se pueden ver los colores rojizos y verdosos de las partículas del Sol interactuando con el campo magnético de la Tierra, pero no produjeron mayores complicaciones.

HOLY SMOKE – Check out this feature which is very rare in Ireland it's called a Steve and is right overhead now. Caught this from lough Salt Donegal. https://t.co/RDKdlaMr10#ireland #aurora #northernlights #auroraborealis #eire #astronomy #europe #astro #space #spaceweather pic.twitter.com/uYocxzdebr

— Aurora Alerts Ireland (@auroraalertsIRE) November 5, 2023