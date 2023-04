El pasado lunes, SpaceX iniciaba el lanzamiento del primer vuelo de prueba del cohete “Starship”, el más poderoso construido a la fecha y con el que Elon Musk planea trasladar humanos a Marte en el futuro.

Sin embargo, la misión no logró completarse, puesto que se detectó un problema de “presurización” por el que los científicos estimaron detener el lanzamiento y eventualmente fijar una nueva fecha para un segundo intento.

Este martes finalmente la compañía de Elon Musk reagendó el primer vuelo de prueba, con fecha para el próximo jueves 20 de abril a las 8:30 AM CT (Central Time), que en Chile correspondería a las 9:30 de la mañana.

El vuelo en cuestión marcará un hito en la exploración espacial, puesto que es el cohete que podría movilizar a personas y cargamento a la Luna y al planeta Marte en futuras misiones.

El lanzamiento además será transmitido en vivo por la compañía, evento que partirá 45 minutos antes del momento en que el cohete salga de la plataforma de lanzamiento que está ubicada en Texas.

La transmisión será a través de la cuenta de YouTube oficial de SpaceX y allí los expertos entregarán actualizaciones del inicio del despegue en tiempo real.

Cabe recordar que el cohete no dará la vuelta completa alrededor de la Tierra inmediatamente, como han hecho otras pruebas. Aunque sí se elevará a 240 kilómetros de altitud, saliendo al espacio exterior y sobrevolando el Golfo de México.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023